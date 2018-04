La invitación de AMLO que dedicó a la IP sobre la guerra sucia

México.- Frente a los consejeros de Citibanamex, el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió la tarde de ayer a los empresarios no malgastar su dinero para financiar la guerra sucia en su contra.

De acuerdo con el relato del propio político tabasqueño, durante el encuentro a puerta cerrada, dejó en claro que los ataques en su contra no tendrán el mismo efecto de 2006, cuando fue calificado como "un peligro para México".

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

"Aunque va a seguir la guerra sucia, les estoy recomendando a los que están financiando la guerra sucia, a los que están aportando dinero, que no malgasten su dinero porque no les va a servir, ya la gente muy despierta, muy avispada, no se deja engañar", aseveró.

Ya no estamos en el 2006 cuando espantaron de que yo era un peligro para México, ya ha pasado el tiempo, ahora los medios están mas abiertos, hay mas pluralidad.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

Tras afirmar que no mantiene una confrontación con el sector financiero y empresarial, el aspirante celebró que los inversionistas escuchen sus propuestas de primera mano, para que no "se asusten" y tengan garantías de un cambio pacífico.

Esto ha ayudado bastante para que no haya miedos, para darles confianza, vengo repitiendo que el cambio va a ser ordenado, pacífico y para beneficio de los mexicanos, expresó.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

López Obrador informó que durante la reunión se tocaron temas como el escándalo de corrupción de Odebrecht, así como sus propuestas para revisar los contratos petroleros y del nuevo aeropuerto.

Refirió que dejó en claro a los empresarios que en México debe imperar un Estado de derecho y no "un Estado de chueco".