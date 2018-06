Los 279 mítines de AMLO rumbo al primero de julio

México.- Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", llega a esta joya turística del jet-set de la ya olvidada época dorada priista con 271 mítines a cuestas. Uno tras otro, mañana, tarde y noche, durante 85 días, y faltan seis para que se termine la temporada.

Ayer tuvo dos, uno en Acapulco y otro en Morelia; este martes, tres, y ni siquiera perdonará el día de su cierre nacional porque el miércoles estará en Tuxtla Gutiérrez, luego en Villahermosa y, por fin, en el Estadio Azteca.

Es necesario reorientar la política económica para producir en México, hasta donde sea posible, lo que consumimos y fortalecer el mercado interno con el propósito de crear empleos en todas las regiones del país.

Esto sostuve en el cierre de campaña en Morelia, Michoacan. pic.twitter.com/pZ31LfBDW1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 26 de junio de 2018

A bordo del avión que lo trasladó al puerto de Acapulco, su vocero, Cesar Yáñez, calculaba que dos días antes del cierre, López Obrador ya había hecho 250 mítines. Pero en la página del INE, el conteo ya iba en 271 y con los ocho por delante llegaría a 279 durante ésta, su tercera campaña. De Mérida a Tijuana, de Xochimilco a Milpa Alta.

Los únicos días en que descansó fueron los de los tres debates, pero incluso el día anterior a cada uno, mientras los otros ensayaban para discutir, él seguía en su frenética campaña a la Presidencia.

El 14 de junio, por ejemplo, estuvo en la mañana en Ciudad del Carmen, Quintana Roo, y en la tarde en Chimalhuacán, Estado de México. El 19 de junio viajó de Culiacán, Sinaloa, a La Paz, Baja California, y cuando volaba al tercero, en Tepic, Nayarit, el mal tiempo lo hizo aterrizar en Mazatlán. Cruzó Nayarit en automóvil y arribó tres horas tarde.

Estamos arriba con 25-30%, no hay que confiarse. La mafia del poder existe y los jefes están desesperados. Es indispensable el voto masivo, que el triunfo sea contundente y que podamos decir "tengan para que aprendan".

Cierre de campaña en Acapulco hoy https://t.co/u0WrU2KlI8 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 de junio de 2018

"Lo que pasa es que ya tenemos algo de acondicionamiento, hemos levantado polvo ya", explica López Obrador saliendo del avión. Sonriente, porque son las 08:00 horas.

Esta vez ha llegado dos horas y media antes, pero puede arribar tres horas tarde y sus seguidores, como en Tepic, regresan a escucharlo. Tanto fervor le habrá hecho creer que podía competir con la Selección Mexicana de fútbol y se negó a cambiar de hora el cierre de su campaña en el puerto de Veracruz.

Sus rivales se deleitaron con las fotografías del Estadio Luis "Pirata" Fuente casi vacío.

"Agarraron las fotos del lado donde no había gente", se quejó Yáñez.

Cerramos campaña en Guanajuato y Jalisco, acompañamos a nuestros candidatos a gobernador, Ricardo Sheffield y Carlos Lomelí. Mucha gente comprometida y alegre.

Todo indica que el próximo domingo, como a esta hora, estaremos celebrando en el Zócalo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/hDKTN7MKJh — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 de junio de 2018

En respuesta, el tabasqueño tuvo mítines de miles y miles en Puebla, en Monterrey, y aquí, en Acapulco, los clavadistas de La Quebrada retrasan una hora sus saltos para que el evento no les robe público.

Más de 400 metros en la costera de Acapulco, rebosada de lado a lado de banderas del PES, de Morena y del PT, y hasta unas rosas del PPS. El sol está a 29 grados, sacude la brisa de mar las banderas allá arriba, pero el sudor chorrea sobre las caras, empapa la camisa de Paco Ignacio Taibo II, quien todavía quiere calentar el ambiente: "Esta es la tierra de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas, y esta será la tierra donde nuevamente va a fraguarse una de las caídas más estrepitosas y más pinches de la mafia en el poder", dice y cientos le responden a coro: "¡Chingue a su madre el PAN!, ¡chingue a su madre el PRI!".

Todavía no aparece López Obrador, cuando le toca el turno en el micrófono al candidato al Senado Félix Salgado Macedonio, "mujeriego, parrandero y jugador", según se ha definido y los mexicanos lo han visto así en videos.

Cerramos con nuestros candidatos de Veracruz y Puebla, Cuitláhuac García y Miguel Barbosa. Enfrentamos la corrupción y el autoritarismo que encarnan Yunes y Moreno Valle, que pretenden imponer a su hijo y esposa, respectivamente. Estuvimos en Tlaxcala; se corea "vamos a ganar". pic.twitter.com/IhinjRnCQu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 24 de junio de 2018

El ex Alcalde de Acapulco pide a la población que el 1 de julio lleguen desde antes de las 05:00 horas a cuidar las casillas: "Ese día suspendan el mañanero porque si no se quedan dormidos, lo digo por experiencia".

La gente se carcajea, se limpia el sudor, se desespera porque ya vieron que López Obrador está entrando, cruza el pasillo central entre abrazos, besos, selfies y un enjambre de solicitudes, como la de la señora Cristina Cantil, quien vino a acusar que a su vecina la despidieron de donde hacía la limpieza sin liquidación después de 54 años de servicio.

"Ustedes vienen a oír a López Obrador, no a mí, lo sé bien, si soy toro, no güey", dice allá arriba del templete Salgado.

El tabasqueño sube con la guayabera empapada y una gorra. Viene a prometer que no va a fallarle a nadie, a decir que no vivirá en Los Pinos porque ahí espantan y que venderá el avión presidencial de 7 mil millones de pesos.

En la Macroplaza de Monterrey di a conocer que, al llegar al gobierno, será coordinador de la oficina de la Presidencia de la República el empresario Alfonso Romo. pic.twitter.com/rKwL92adx6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 23 de junio de 2018

"¡Ahí se aparece el Chucky!", "¡Véndelo!, ¡Te prestó mi carro!". Obrador, "el populista", no promete nada --ni tarjetas rosas, ni las de ingreso universal. Sus promesas son otras: revertir la reforma educativa, detener la privatización del agua, crear una comisión que investigue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Sólo al final del discurso, cuando presenta a Alberto Anaya, líder nacional del PT, un partido que decidió postular a su propio candidato, Zeferino Torreblanca, para la Alcaldía, la gente grita: "¡que decline Zeferino!".

"A ver, Beto, que decline Zeferino, que apoye Zeferino, eso es lo que están diciendo, ¿verdad?", señala López Obrador, pero Anaya no dice nada. Nada más se hace el desentendido, casi oculto, sobre el templete.

El distintivo en esta última etapa de campaña es la alegría de la gente. Así se manifestó hoy, a pesar del calor y de la lluvia, en los actos de Culiacán, La Paz y Tepic. A este último llegamos con dos horas de retraso, a las 10:30 pm hora del centro y miren cómo nos recibieron. pic.twitter.com/qYWNVflfCx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 20 de junio de 2018

Ahí mismo, en las escaleras, el candidato da una conferencia de prensa, entre gritos de la gente que no quiere irse a ver a los clavadistas. "¡Es un honor estar con Obrador!", gritan. El tabasqueño anuncia que festejará en el Zócalo, pero condena que, con tanta tecnología, el INE no entregue los resultados de la elección la misma noche del domingo.

"El conteo rápido, ese, ya es un indicador y ya con eso, no le hace que el PREP se lleve más tiempo porque no han sabido resolver el problema técnico, ni modo que en este tiempo de tecnología, de avances tecnológicos, no se pueda tener esa información desde temprano", critica y entonces parte al mitin 273.

Entre hoy y mañana, tendrá otro seis. Total: 279, y luego tres días en familia antes de la jornada electoral. Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador --de 64 años y al 100 macaneando, según repite-- creen que por ese peregrinar y por las dos campañas previas y por lo confuso de los resultados esta vez sí festejaran en el Zócalo.