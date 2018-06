Indecisos no marcarán diferencia en los comicios

México.- El margen de personas que no declaran su intención de voto a las casas encuestadoras o que, efectivamente, desconoce su intención de voto, marca una tendencia a la baja conforme se acerca el 1 de julio, aseguraron diversos expertos en demoscopía. Sin embargo, este porcentaje de la población, que ronda entre el 17 y el 29 por ciento, dependiendo de las encuestas analizadas, no incidirá significativamente en los resultados de los comicios, aseveraron las diferentes fuentes consultadas.

En este sentido, María Magdalena Rocha Peña, actual consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) y docente de Derecho jubilada, puntualizó que, al cierre de esta edición, se contempla un porcentaje alto de indecisión, por lo que se espera que baje.

Imagen especial

Resaltó que existe una participación del electorado estimada de hasta el 70 por ciento. Comentó que al momento no existen estudios definidos sobre el sector poblacional que no ha decidido su voto, mismo que coadyuvaría a formular estrategias para atraer al electorado.

«En el caso de los indecisos, no se puede pensar que se irán hacia un solo partido, sino que se distribuyen. Esperamos que aminoren. Realmente, no hay estudios que permitan hacer aseveraciones sobre la población indecisa, sería un punto a rescatar por parte de las casas encuestadoras».

El consultor asociado de BGC Ulises Beltrán, Juárez y Asociados, Alejandro Cruz Martínez, abundó que en las encuestas usualmente hay sectores que no eligen a los candidatos. No obstante, marcará una disminución al día de los comicios: «Si usted pregunta un año antes, hay personas que todavía no ven a los candidatos. A estas alturas, ya los conocen. Unos no responden porque no saben, no les interesa la política; no van a ir a votar. Hay, efectivamente, personas que no saben, que son politizados, pero no se definen bien, son los menos. Entre las no respuestas, hay aquellos que no quieren revelar el voto, llegan hasta el diez por ciento de los electores. También están los que dicen que no votarán por ninguna, es una preferencia negativa, llegan al ocho por ciento».

El director de Proyectos Especiales y Electorales de BGC, Ulises Beltrán y Asociados aceptó que los actores y las instituciones políticas deberían enfocar sus esfuerzos y su labor de convencimiento hacia aquellas personas que muestran una preferencia débil: «Cuando uno llega con la encuesta y entrevista a las personas, la mayoría nos dice que prefiere a alguien. Cuando les preguntas si están seguros de la votación, siempre hay un porcentaje nada despreciable de personas que nos dicen que no están muy seguros, y casi siempre tienen una segunda opc ión».

En este sentido, Cruz advirtió que existe un veinte por ciento de personas con una preferencia electoral marcada, pero que no están seguras de votar el 1 de julio por el candidato que mencionan originalmente a los encuestadores: «Esos son los que deberían preocuparles a los partidos, a los candidatos, o en lo que deberían fijarse los analistas a la hora de ver si puede influir o no un indeciso. Ellos tienen una preferencia, pero probablemente la cambien, esos resultados salen a la hora de hacer la encuesta».

Asimismo, el maestro en Política, Administración Pública y Políticas Públicas por la London School of Economics apuntó que en los careos, donde solamente hay dos de los cuatro candidatos presidenciales (Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya Cortés y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón), los resultados son aún más variables: «Entre los que les pones, puede que la gente sí escoja a alguno; cuando ya no aparece su candidato, eligen a uno. En estos momentos se dividen entre los que van por Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade o Ricardo Anaya; cuando eliminas una variable, estás medio obligando a escoger entre los dos que quedan. Si no está ahí mi candidato, me inclino por uno de los dos que quedan o no elijo a ninguno. Hay personas con grados de incertidumbre, por eso hay que incluir una pregunta que nos indique este grado de certidumbre».

En última instancia, Cruz Martínez argumentó que cuando la competencia es muy cerrada, el número de indecisos puede marcar una gran diferencia. No obstante, en el entorno actual, donde hay un candidato puntero y tres rezagados, está más difícil.

Medición

Por su parte, Héctor Hugo Jiménez, director general de Hora Cero Encuestas, aseguró que el electorado mexicano presenta una alta taza de seguridad en su decisión del voto, dato que buscarían confirmar los aspirantes a la Presidencia: «Tanto López Obrador, Meade, Anaya o Rodríguez Calderón quieren saber si van a ganar o van a perder, nada más. Las encuestadoras serias traen un cuestionario de tres preguntas a lo mucho. Los niveles de rechazo a las encuestas son menores al 5 por ciento. La indecisión que nos marcan es del 10 por ciento o superior, en el caso de las elecciones locales, donde hay menos efervescencia».

El especialista consideró que el porcentaje de indecisos disminuirá totalmente conforme llega la fecha de la elección: «La indecisión sube cuando preguntas por diputados locales o diputados federales porque a veces la gente ni siquiera los conoce, pero disminuye cuando planteas un ejercicio de alcaldías, gobernadores o el de presidente de la República».

En este tenor, Jiménez destacó que esta elección es atípica, ya que los encuentros entre los aspirantes a la Presidencia de la República propiciados por el INE no han cambiado las tendencias en el último trimestre: «Al candidato puntero no le hace daño nada, al contrario, cualquier ocurrencia, como la de la cartera en el segundo debate, se le festeja y hasta crece.

El rating de los debates bajó en plataformas tradicionales (radio y televisión) como en las redes sociales. Esta elección está prácticamente definida desde hace tres o cuatro meses, no hay ningún movimiento. Hora Cero Encuestas entrevistó antes y después del debate, y el movimiento es imperceptible», enfatizó.

Jiménez descartó que el electorado muestre aversión a las encuestas, y mencionó que, inclusive, la población se muestra ansiosa por formar parte de los ejercicios demoscópicos: «Es mentira, hay casas encuestadoras que no son serias y que aseguran que hay una tasa del rechazo a los sondeos de hasta el 60 por ciento, pero no es real que la gente muestre esa aversión», observó Jiménez.

Información reservada

Igualmente, Carlos Campos Riojas, fundador de la encuestadora nacional vía telefónica Massive Caller, explicó que en sus sondeos se ha tenido una indecisión del diez por ciento, con una tendencia histórica a la disminución cuando se acerca el día de la elección. Asimismo, Campos confirmó que no se han desarrollado análisis que indiquen el espectro poblacional que más indecisión presenta en su intención del voto: «No quiere decir que aún no se decidan, simplemente es una referencia a que no quieren revelar por quién van a votar. Es un derecho de la gente que no quiere decir, pueden decidir no hacer público por quién votarán».

El directivo expuso, desde su experiencia, que el 1 de julio se llega a un nivel de indecisión del 8 por ciento.

Externó que el voto de los indecisos no tendrá ningún impacto: «Con la distancia que hay actualmente entre el primer lugar y el segundo, y el segundo y el tercero, no impacta en nada el hecho de los indecisos. Es decir, si estuviera una diferencia de hasta tres puntos porcentuales, sí pudiera ser muy importante el voto indeciso; con distancias de hasta catorce puntos entre uno y otro contendiente, no tiene ningún impacto el voto indeciso», concluyó.