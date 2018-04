Meade presenta sus compromisos por Sinaloa

Sinaloa.- En su tercer día de campaña, José Antonio Meade Kuribreña visitó Sinaloa, en donde lanzó el programa de apoyo individual Avanzar Contigo y presentó sus Compromisos por Sinaloa en el puerto mazatleco, arropado por priistas y militantes del Verde Ecologista y del Panal, partidos con quienes va en coalición.

Compromiso en Sinaloa Mazatlán

Ante cientos de trabajadores de la Planta de Pesca Industrializados SA de CV (Pinsa), José Antonio Meade, candidato a la Presidencia del país por la coalición Todos por México, se comprometió a impulsar el desarrollo portuario, dar mayor utilidad a la carretera Mazatlán-Durango y regresar la seguridad a Sinaloa y a todo el país.

En su gobierno promete que las mujeres estarán al centro, más y mejores sueldos, seguridad, educación, salud y atender la desigualdad en la nación.

En compañía del empresario atunero José Eduvigildo Carranza Beltrán, señaló que México no debe ser un país con cero tolerancia.

Además, el aspirante a la Presidencia resaltó que la delincuencia no va a atemorizar a su gobierno, pues van a luchar contra el crimen, sin que esto se convierta en una guerra.

Asimismo, no dejarán que las armas lleguen a la delimitación y promete más policías y mejor capacitados y equipados, con sueldos que correspondan a sus labores.

Añadió que la seguridad pública debe estar en manos de civiles, y cuando sea necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas, se solicitará solo por un tiempo y acotadas.

En relación con el campo, sobre el problema que enfrenta el sector pesquero y la demanda de un precio preferencial para combustible, Meade recalcó que es un tema que se está revisando.

El campo y la pesca son sectores a los que se les debe dar certeza e impulsarlos al ganar las elecciones el primero de julio, pues asegura que llegará a la Presidencia.

En evento masivo con el que cerró su gira por Sinaloa, el empresario atunero recalcó que esta empresa es cien por ciento mexicana y la que tiene mayor producción de atún, la cual abastece el 57 por ciento del consumo nacional y es una gran exportadora. Además, pidió a los asistentes hacer una multiplicación con sus familiares y amigos por «Pepe, presidente», porque «él va a ser el presidente», comentó.

Avanzar Contigo

Por la mañana, el candidato de la coalición Todos por México encabezó un evento masivo en Culiacán, donde hizo el lanzamiento a nivel nacional del programa Avanzar Contigo, al que asistieron más de 1500 simpatizantes y militantes de los tres partidos que integran la alianza.

El contendiente arribó al salón Figlostase a las 11:15 horas acompañado del candidato al Senado Mario Zamora; el coordinador de Campaña, Jesús Aguilar Padilla; y el dirigente del PRI en Sinaloa, Carlos Gandarilla García.

A su llegada, los asistentes lo recibieron con exclamaciones como «todos somos Meade» y «puro Sinaloa». Antes de iniciar su discurso, su equipo de campaña presentó un video donde destacaron aspectos de su vida personal y profesional, así como logros y avances que realizó estando al frente de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Social durante el actual sexenio.

Entre ellos destacaron la estrategia que realizó para disminuir la deuda del país y lograr una mayor recaudación sin que se aumentaran los impuestos, además de lograr que 2 millones 67 mil mexicanos salieran de la pobreza extrema.

José Antonio Meade anunció su programa Avanzar Contigo, con el cual se atenderán las necesidades de la población mediante encuestas que los simpatizantes podrán contestar para saber de qué manera les gustaría que el nuevo gobierno federal los apoyara: «La mejor manera en la que el gobierno puede ayudar a los mexicanos que quieren avanzar es apoyarlos en lo que ellos en lo individual necesitan para salir adelante», explicó el candidato priista.

La ciudadanía podrá tener acceso a este programa en los diferentes actos de campaña del candidato o serán instalados módulos en lugares representativos y de mayor concurrencia del estado para conocer qué prioridades considera la población sinaloense que deben atenderse con urgencia; además de que podrán ingresar a la página oficial del candidato, meade18.com.

Al término de la encuesta, el ciudadano recibirá un certificado de compromiso que es apoyado y firmado por el candidato, quien señala que las propuestas serán viables, siempre y cuando no se esté afectando las finanzas públicas de la federación.

Propuestas

El candidato presidencial manifestó que sus principales compromisos a trabajar en el estado son mejorar la calidad educativa y que de las 5 mil escuelas que hay en el estado tengan el programa de Tiempo Completo, las cuales garanticen el alimento y actividades deportivas a los niños, evitando con esto el rezago educativo, ya que, en México, uno de cada siete mexicanos no concluye sus estudios básicos y no tiene derecho a la salud. Además de esto, se deben cubrir las necesidades de drenaje y agua potable, ya que en el país 8.4 por ciento de los mexicanos vive en condiciones de hacinamiento: «Queremos ser potencia, queremos ser un país grande, y un país grande empieza resolviendo los problemas que tiene el país y que tiene su gente», anunció.

Durante el evento, Meade Kuribreña pidió que tres asistentes subieran al escenario y manifestaran qué les gustaría que cambiara en México, entre ellos una adulta mayor manifestó que le gustaría una beca para sus nietos para que pueda continuar con sus estudios, así como una casa en la que se pueda proteger de la lluvia y el frío.

Mientras que dos jóvenes emprendedores solicitaron mayor apertura en créditos sin entrega de garantías y tasas de interés fijas que les permita a los microempresarios pagarlos.

José Antonio Meade pernoctó en Mazatlán, y esta mañana volará al estado de Durango, donde continuará su campaña política.

Va a combatir la inseguridad

A su salida del Figlostase, José Antonio Meade fue abordado por decenas de periodistas que le solicitaron que se bajara de la camioneta para contestar algunas preguntas, a lo que el candidato accedió.

En el tema al combate a la violencia que se vive en Sinaloa y en varios estados de la República, dijo que se va a trabajar en los temas que tienen que ver con prevención para evitar que las armas lleguen a los criminales. También desde su gobierno buscará que se cambie el esquema de los delitos del fuero común y federal para que se castigue más fuerte a los delincuentes.

En el tema de los cárteles, dijo que hay que evitar que les llegue el dinero y las armas.

Consideró que se tiene que trabajar en la prevención, en el tejido social y no solo hacerse cargo del crimen organizado, sino en combatir todo tipo de violencia.

Sobre por qué no publicó su 3 de 3, aseguró que lo hará cuando esa declaración vaya más lejos. Para él lo que se necesita es que esa declaración sea consistente con la fiscal, ya que en la actualidad no se revelan las propiedades que se tienen fuera del país, por lo que no es una publicación. En su caso, se dijo a favor de la transparencia. Tras contestar alrededor de cinco preguntas, dio las gracias y volvió a abordar la unidad para ir al puerto de Mazatlán, en donde lo esperaban para tener otro encuentro con militantes.

Sinaloa predomina en el discurso

El candidato del PRI enfatizó en Sinaloa, por encima de términos como trabajo, política, empleo y seguridad.

Asistentes

Evento de Culiacán

Jesús Aguilar Padilla Francisco Labastida Ochoa Francisco Labastida Gómez de la Torre Alfredo Villegas Arreola Carlos Gandarilla García Mario Zamora Gastélum Rosa Elena Millán Bueno Gloria Himelda Félix Fernando Sandoval Angulo, líder del SNTE 53 Edén Inzunza Bernal, líder del SNTE 27 Jaime Valdez Juárez, dirigente estatal del Panal

Para entender...

¿En qué consiste el programa Avanzar Contigo?

El programa Avanzar Contigo consiste en que se entregará un certificado de compromiso firmado por él para quienes participen en una encuesta que se levantará casa por casa.

En el cuestionario se le preguntará a la ciudadanía sobre sus necesidades prioritarias y luego las necesidades del país. Además de que se le solicitará el número de teléfono, así como la dirección, cuyos datos serán protegidos.

