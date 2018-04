Políticos fuera de boletas, entre la traición y el control

Sinaloa.- El pasado 5 de abril fue el último día de registro de candidaturas a alcaldías y a diputaciones por mayoría ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, donde, al calor del cabildeo y de las negociaciones, no quedaron actores políticos que tenían intenciones de participar en la contienda electoral. Esto ya sea porque no fueron llamados por el partido, por no ser favorecidos por la paridad de género o porque no estuvieron de acuerdo con los métodos de asignación de las candidaturas, por lo que no se descarta que durante las campañas haya traiciones, pero también que acaten lo que les diga su partido, señalaron analistas.

El hecho de que algunos de los nombres que no aparecieron ni en las listas de mayoría y de representación causó sorpresa para propios y extraños. Estos fueron de distintos partidos y grupos políticos, entre ellos Roberto Cruz, del PAN; Sadol Osorio Porras, del PAN; Sergio Castro, del PAN; Carlos Gandarilla García, del PRI; Luis Felipe Villegas, regidor independiente; José María Flores, del Verde Ecologista, y Efrén Lerma Herrera, del PRD.

Para Héctor Ponce, analista político y columnista de EL DEBATE, si bien Roberto Cruz no fue favorecido con la candidatura que quería (la diputación federal o la senaduría), sí lo fue su hermana Yennifer Cruz, quien está como candidata para una diputación local (Distrito 14, Culiacán) y fue regidora en el cabildo de Culiacán.

Esta situación, dijo, no le impedirá darle la zancadilla a Zenén Xóchihua Enciso, candidato a la diputación federal por el segundo Distrito Electoral. Pero que en general van a «nadar de muertito». No obstante, Ponce destacó que en el PAN es donde están más molestos, por lo que también se pudieran dar traiciones; es decir, trabajar en contra de los candidatos de Acción Nacional.

En el caso de Sadol Osorio Porras, el columnista destacó que no es gente que traiciona, pero no van a participar en la contienda con su apoyo.

Tomás Chávez, columnista de EL DEBATE, señaló que la declaración de Roberto Cruz de apoyar a los candidatos de Morena en Ahome no habla de traición, sino que lo dejaron fuera del PAN, porque incluso él habló con Ricardo Anaya, pero al final no le dieron lo que quería. Subrayó que tanto Roberto Cruz como Luis Felipe Villegas, que también se va a Morena a apoyar la campaña de Guillermo Chapman, candidato a la alcaldía de Ahome, esperan que Morena gane y poder acomodarse en algún puesto político.

Jaime González Ochoa, experto en temas electorales, señaló que los panistas que dirige Sergio Castro en Ahome han confirmado a través de declaraciones que no sólo no van a trabajar a favor de los candidatos del PAN, sino van a votar en contra de ellos. «Eso qué significa, que las diferencias no fueron procesadas adecuadamente».

Matizó que en el PRI, a pesar de que hubo gente como Carlos Gandarilla, que no fueron considerados en alguna candidatura, tienen más capacidad para limar asperezas, cosa que no pasa en otros partidos. «En el PRIse sabe que si tú quedas fuera de la lista en un momento dado, puedes ser llamado a colaborar ya que triunfe tu partido».

El columnista de EL DEBATE destacó que a Carlos Gandarilla se le ve en la administración del gobernador Quirino Ordaz.

González Ochoa mencionó que Efrén Lerma, diputado local del PRD y a quien se le veía como candidato natural del partido del sol azteca, también quedó fuera de la jugada, pero que pudiera trabajar a favor del partido.

Él es de los auténticos perredista que hay en el partido.

Sobre el caso de Luis Felipe Villegas, regidor por la vía independiente, manifestó que tiene un perfil más ciudadano y que no lo ve en las boletas de los próximos comicios.

Desde que se empezaron a ventilar los posibles nombres de quienes podrían ocupar los distintos cargos de elección popular que estarán en juego el próximo primero de julio del 2018, afloraron inconformidades entre la militancia de los partidos políticos.

Su principal malestar fue que las dirigencias y las cabezas de grupos de los partidos estaban seleccionando gente que no tenía carrera partidista para ocupar dichos cargos, pues seleccionaban parientes y amigos para estar al frente de las candidaturas.