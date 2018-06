Quiero ser presidente para hacer de México un mejor país: Meade

México.- Consciente de que una elección no se gana con encuestas, sino con las mejores propuestas, José Antonio Meade Kuribreña se dice listo y seguro de obtener el triunfo este próximo primero de julio.

Entrevistado en exclusiva para periódico EL DEBATE, indicó que lo respalda una fuerte estructura partidista, pero sobre todo sus veinte años de servicio público.

¿Cómo cierra la campaña y cómo llega a las elecciones del 1 de julio?

Entusiasmado y contento. Estamos en el mejor punto de la campaña, y estoy convencido de que vamos a ganar porque hicimos la tarea y hemos trabajado para hacerlo. Hemos hecho campaña, hemos sudado la camiseta, tenemos los mejores perfiles y las mejores propuestas; tenemos la mejor estructura, el mejor ejército para ganar y el mayor compromiso para darle a México el mejor destino.

José Antonio Meade. Foto: EL DEBATE

Es una elección difícil, pero también una oportunidad histórica. Nosotros estamos más preocupados por tener votos que encuestas, y los votos son de quien los trabaja. Los votos son de quien ha trabajado a lo largo de su trayectoria para apoyar a la población. Los partidos de futbol se ganan jugando los 90 minutos, y el marcador que cuenta es el final. Y el marcador el primero de julio nos va a llevar a ganar estas elecciones. Vamos a trabajar en el cierre para que aquí quede claro que en el mecate vamos a ganar.

De cara a la elección del domingo, ¿cuáles diría que son las principales diferencias entre su candidatura y la de sus adversarios?

Como presidente haré de México una nación más grande y justa; un país unido, con estabilidad y prosperidad. Tengo mucho que agradecer y ofrecer a México: estudios sólidos, profesionalismo y experiencia, principios y valores. Tengo veinte años trabajando al servicio de mi país, veinte años de resultados, una historia de vida transparente con una trayectoria honorable. A diferencia de López Obrador, que está dispuesto a perdonar y dar amnistía a criminales, e incluso quiere llevarlos al Senado, yo me comprometo a garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas, metiendo a los criminales a la cárcel y no a las calles.

Somos un país de ciudadanos (no de bots) que queremos un #MéxicoChingón. La elección que importa es el 1 de julio y la decides tú con tu voto. No te dejes engañar. #EstamosATiempo #VotoConsciente — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 25 de junio de 2018

Mientras López Obrador está dispuesto a secuestrar la educación de nuestros hijos y aliarse con Elba Esther Gordillo, yo le apuesto a la educación como el motor que va a transformar a nuestro México. En contraste con Ricardo Anaya, quien ha pasado la mayor parte de su campaña explicando el origen de su riqueza, yo puedo ver a mi familia a los ojos y tengo veinte años de servicio público honesto que me acredita. He vivido desde hace veinte años en la misma casa y puedo demostrar cada peso que he ganado. Ricardo Anaya está implicado en una red de tráfico de influencias y de lavado de dinero. Claramente, él no puede ser presidente, él lo sabe bien y sus seguidores también.

Usted ha dicho que el empoderamiento de la mujer es una de sus prioridades de campaña, ¿cuáles son sus principales propuestas para apoyar a la mujer?

En mi gobierno, la prioridad serán las mujeres. Esto significa, primordialmente, seguridad. Vivir sin miedo, sin acoso y sin feminicidios. Vamos a cerrar la diferencia entre hombres y mujeres con salarios equitativos, para el mismo trabajo, tendrán el mismo salario, sin excepciones. Haremos compatible la vida familiar con la laboral para que las mujeres gocen de independencia económica. Ampliaremos la red de estancias infantiles de tiempo completo con alimentación. Además, las mujeres tendrán créditos a la palabra para materializar sus proyectos y transformar su realidad y la de su familia. Cuando sea presidente, las trabajadoras domésticas tendrán seguridad social. Este es un pendiente histórico con cerca de 3 millones de mujeres. Este beneficio será cien por ciento deducible de impuestos. Este en mi compromiso.

¿Cuáles son sus propuestas para apoyar la economía familiar?

Con el programa Avanzar Contigo pude conocer qué es lo que cada persona espera de mi gobierno. Con este instrumento sé que el esfuerzo debe ir encaminado a dar justicia para el trabajo doméstico por medio de seguridad social, que la palabra y un proyecto emprendedor son suficientes para acceder a un crédito, que tienen que haber guarderías de tiempo completo con horario nocturno y que se tiene que garantizar un salario igualitario. Para apoyar a las familias mexicanas voy a ampliar el programa Prospera con la incorporación de dos millones de familias al programa. Además, otorgaré becas al 100 por ciento de los estudiantes en edad de preparatoria de las familias inscritas al programa y garantizaré que los estudiantes tengan un lugar asegurado en educación superior. En el caso de las familias con algún integrante con discapacidad, triplicaré el apoyo que se les da actualmente. Garantizaré a los estudiantes y a sus familias que las colegiaturas de educación superior puedan ser deducibles fiscalmente y que las escuelas de tiempo completo pasen de 25 mil a 100 mil.

Para nuestros adultos mayores duplicaré el apoyo al programa de pensiones para asegurar su tranquilidad; crearé Casas de Día para apoyarlos y además impulsaré ferias de empleo especializadas para su inclusión laboral.

En salud gestionaré que los hospitales funcionen al 100 por ciento, completamente abastecidos de medicamentos y que los médicos atiendan en las casas de las familias que tengan algún miembro con discapacidad.

¿Cómo enfrentaría el problema de la inseguridad?

Como presidente seré implacable contra la inseguridad. No habrá perdón ni amnistía a criminales. Se les aplicará todo el peso de la ley y no podrán escapar de la justicia. Trabajaremos para que la seguridad de las personas y de sus bienes sean una realidad cotidiana y palpable para todas y todos los mexicanos. La única forma de evitar el flagelo de la delincuencia organizada es con un programa integral en tres ejes: prevención, disuasión y combate a la corrupción. Atenderemos la violencia desde sus causas fortaleciendo la política de prevención. Capacitaremos a nuestras policías y vamos a evitar que las armas y el dinero lleguen a los delincuentes. Estamos del lado de las víctimas, no de los criminales. Debemos combatir sin contemplaciones al crimen organizado. Cuando hay vidas de por medio, no podemos ser blandos. A las familias mexicanas les digo: mi responsabilidad es darles seguridad, justicia y respaldo, de eso me encargo yo.

José Antonio Meade. Foto: EL DEBATE

¿Cuáles son sus propuestas concretas para Sinaloa?

En Sinaloa vamos a reordenar el puerto de Mazatlán. Construiremos la carretera El Fuerte–Álamos, la carretera Choix–Ojinaga, Chihuahua, el libramiento ferroviario de Culiacán y concluiremos la carretera Badiraguato–Parral. Además, reforzaremos la seguridad, capacitando a la Policía, y evitaremos que llegue dinero y armas a los delincuentes. Uno de nuestros objetivos más importantes será impulsar la inversión para generar empleos, bienestar y oportunidades en Sinaloa.

¿Considera que puede ganar el próximo domingo?

Estoy seguro que vamos a ganar estas elecciones. Vamos a ganar porque defendemos nuestros valores, la educación, nuestras instituciones, nuestros programas sociales, nuestras familias y su seguridad. En las semanas recientes quedó claro que vamos para arriba y que nos vamos acercando cada vez más al puntero.

Cada día hay más encuestas que respaldan esto. Siempre dije que caballo que alcanza, gana, y estamos demostrando que en el cierre de esta campaña estamos fuertes y dando el último jalón para llegar a la victoria el próximo primero de julio. Tengo certeza de que vamos a ganar porque la militancia activa ha salido a tocar puertas, a defender lo que creemos. Las bases priistas han trabajado duro y con todas sus fuerzas y son un ejército con el cual hemos sudado la camiseta y trabajado cada día de esta campaña para ganar, por eso nadie deberá sorprenderse con nuestro triunfo el próximo primero de julio. Con sus votos, todos ganaremos.