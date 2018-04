El efecto López Obrador en las candidaturas locales

México.- Los candidatos a puestos de elección de Morena en Sinaloa están a expensas del efecto de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República, y no al capital político de cada uno de ellos, destacaron analistas consultados por esta casa editorial.

Para Fernando Zepeda, columnista de EL DEBATE, los candidatos de Morena se están confiando mucho en la imagen, en la campaña de López Obrador y en su posicionamiento.

«Efectivamente, muchos de los candidatos de Morena no los conoce la gente, pero hay sus excepciones, como Jesús Estrada Ferreiro, en Culiacán, que ya fue candidato a gobernador; y la diputada (Merary Villegas). La mayoría no son conocidos por la sociedad y me da la apariencia que le están apostando a capital, la imagen y la votación que seguramente tendrá López Obrador en el estado de Sinaloa».

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

Enfatizó que ve el crecimiento de Morena en Sinaloa, que es real, pero es gracias a la imagen de López Obrador: «No es por la campaña que ya inició de parte de ellos. Veo un Rubén Rocha e Imelda Castro, candidatos al Senado, muy tranquilos, con una campaña modesta, y me da la apariencia que le están apostando a eso, a capitalizar la campaña de López Obrador».

¿Candidaturas fuertes?

Hoy, a medianoche, vence el plazo del registro de sus candidatos locales.

Sobre las designaciones de las candidaturas de Morena en Sinaloa, Lucio Tarín Espinoza, militante activo de Morena en Ahome, señaló que, al igual que en otros partidos, a veces se imponen las cuotas, los compromisos personales y los padrinazgos.

Dijo que muchas veces (las candidaturas) no representan el 100 por ciento el sentir de la militancia, incluso a veces se trastoca estatutariamente lo que está establecido en cada partido político.

En ese sentido, destacó que esa situación provoca descontento en militancia y en simpatizantes de Morena que esperaban ver en las candidaturas a gente que ya tiene el reconocimiento de la militancia y la simpatía; sin embargo, ven a otras personas representando al partido.

«Yo, sin perder de vista eso, voy a reafirmar mi compromiso de apoyar de Andrés Manuel López Obrador y a los candidatos al Senado, y vamos a esperar ver de qué manera podemos apoyar a los compañeros de las candidaturas locales», indicó.

El analista Zepeda explicó que muchos de los aspirantes a candidatos de Morena le están apostando a un voto directo (por todos los candidatos de Morena). «Es muy difícil que se dé el voto cruzado», comentó.

Detalló que, como la primera boleta es para presidente de la República, se puede votar por todos a la vez.

Por su parte, Tomás Chávez Salomón, también columnista de este matutino, matizó que si bien a Morena se le dificulta encontrar a figuras políticas, tampoco le conviene tener en las listas a políticos de otros partidos que están «quemados».

«El balance es el mismo: un panista o un priista lleva positivos y negativos, entonces mejor se va con gente nueva, pero lo único malo es que les hace falta experiencia para hacer campaña», detalló.

Expresó que los candidatos de Morena nada más cubren los requisitos con gente nueva y le apuestan a la ola de votos que les traiga López Obrador. Saben que no van a ganar, pero por lo menos a tener promotores aquí les ayuden a cubrir las alcaldías».

Candidatos

Candidatos de Morena a alcaldías Municipio 1. Manuel Chapman Moreno Ahome 2. José Luis Beltrán Angostura 3.- Omar Gill Santini Choix 4.- María Reyes Tisnado Concordia 5.- Yolanda Rodríguez Sánchez Cosalá 6.- Jesús Estrada Culiacán 7.- Olga Lidia García Elota 8.- Emmett Soto Grave Escuinapa 9.- Luis Guillermo Benítez Mazatlán 10.- Claudio López Mocorito 11.- Eliazar Gutiérrez Navolato 12.- María del Carmen Moreno Rosario 13.- Mayté Figueroa S. Alvarado 14.- Judith Rubio San Ignacio 15.- Nadia López S. de Leyva Fuente: Morena Sinaloa

Para entender...

Método de selección

El reciente partido de Morena fundado por Andrés Manuel López Obrador y que hoy está arriba en las encuestas para la elección de presidente de la República ha llevado a cabo en todo el país diversos métodos para seleccionar a sus candidatos a distintos puestos populares. Estos van desde el sorteo (tómbola), donde cualquiera pudiera ser el electo, por encuesta, es decir, quien tenga los números más altos del ejercicio, y por consenso de sus autoridades.