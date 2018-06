Anaya y Meade esperan un milagro: AMLO

México.- José Antonio Meade y Ricardo Anaya están esperando que suceda un milagro para poder ganar la elección presidencial, afirmó Andrés Manuel López Obrador.

Al terminar un mitin en la Ciudad Colima, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia consideró que ni siquiera con un fraude es probable que sus adversarios puedan ganar los comicios.

Aseguró que tanto el priista como el panista están conscientes de que van a perder.

"Ya lo saben, pero están esperando que pueda haber un milagro ¿no? Se dan los milagros", expresó.

¿Existen milagros?, se le preguntó.

"En política sí, en política tiene que ver la virtud y la fortuna, que es la suerte, entonces, existen los milagros", dijo.

-¿Qué milagro tendría que pasar para que ganará Anaya o Meade?

No lo puedo decir porque la gente me quiere mucho, y yo los quiero mucho también, y me están protegiendo desde arriba y me está protegiendo la ciencia, nada más eso puedo decir, respondió.