"En Tabasco me van a querer tanto", afirma Meade

Tabasco.- En la tierra de su adversario Andrés Manuel López Obrador, el candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, dijo que su deseo es que los tabasqueños lo quieran tanto como a un paisano.

Para ello, afirmó en un mitin en este municipio costero, trabajará con el doble de esfuerzo a favor del Estado si gana la contienda electoral.

Estoy feliz de estar en Tabasco para hacer un compromiso fundamental: cuando termine mi Gobierno, aquí en Tabasco me van a querer tanto que me van a decir paisano, sostuvo.

Meade confesó que lamenta no ser tabasqueño porque no podrá votar por la candidata del PRI a la Gubernatura, Georgina Trujillo, con quien se detuvo a comprar agua de horchata camino de Comalcalco para aliviar el sopor de los 32 grados.

El ex funcionario federal aseguró que en la Gubernatura hace falta un liderazgo que ponga "orden en la casa" y recupere la seguridad y la grandeza del Estado.

Si en algo me duele hoy no ser su paisano, es que no puedo estar aquí el primero de julio para votar por Gina Trujillo, dijo.