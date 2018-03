El voto corporativo no es garantía de triunfo para el PRI

Sinaloa.- El voto corporativo no será garantía de triunfo de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, ya que ha dejado de ser valioso para este partido. No obstante, el llamado de las organizaciones empresariales a sus trabajadores de votar por algún candidato en particular pudiera influir, destacaron analistas político consultados por EL DEBATE.

Para Saúl Lara Espinoza, analista político y doctor en Derecho, el corporativismo ha pasado de moda, pues ahora el voto está pulverizado: «En el caso del PRI, esa línea ya no es garantía».

Recordó que el voto corporativo dejó de tener importancia desde que el PRI se degeneró a partir del gobierno de Miguel de la Madrid. ¿Cómo se degeneró el PRI? Lara Espinoza explicó que fue porque se asumió un sistema económico distinto que tendió a mover la estructura constitucional para modificar la economía; es decir, se trató de la entrada del neoliberalismo, donde empezaron a operar los tecnócratas, representados por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, entre otros. En suma, dijo que el neoliberalismo acabó con el voto corporativo del país.

En ese sentido, manifestó que el PRI perdió el rumbo revolucionario y adoptó el conservadurismo político; es decir, el neoliberalismo: «Se incrustó en la burocracia que estudiaba en las universidades extranjeras, ahí les lavaron el cerebro, principalmente Harvard. De ahí viene toda la decadencia del PRI», dijo.

Tomás Chávez Salomón, columnista de EL DEBATE de Los Mochis, coincidió en que el voto corporativo del PRI se desmorona porque en las corporaciones (CNC, CTM, CNOP, Magisterio) no hay líderes fuertes que luchen por las verdaderas demandas de los agremiados: «El sistema los ha golpeado mucho. Los trabajadores están perdiendo los contratos colectivos de trabajo, en especial los maestros, que era el voto corporativo fuerte. Enseguida, el sector obrero, donde nadie les hace caso a sus dirigentes. La CNC, ¿cómo están los campesinos?, rebasando a la dirigencia, tomando carreteras por su cuenta porque sus dirigentes no los representan. Si no les resuelven los problemas que son económicos, no los podrán controlar, este será en su mayoría el voto antisistema».

A pesar de esto, indicó que habrá pocos ejidatarios de los denominados «voto verde» que toda su vida militaban con el priismo. Manifestó que esa realidad ha cambiado y que actualmente el voto será individual y se basará en el candidato.

Chávez Salomón no descartó que en estas elecciones suceda lo mismo que en los sexenios pasados, donde las organizaciones empresariales llamen al voto corporativo, pero para votar por José Antonio Meade o por Ricardo Anaya: «Las corporaciones, como la CNC, Magisterio, CTM, están rebasadas por la militancia, no tienen líderes fuertes».

Sin peso en la elección

Fernando Zepeda, columnista de esta casa editorial, subrayó que el voto corporativo dejó de ser valioso para el Revolucionario Institucional: «Ya no es tal fácil inducirlos para que voten por determinado candidato o determinado partido. Creo que ahí no van a poder avanzar mucho a quienes le apuesten al voto corporativo».

Coincidió con Tomás Chávez en que en este proceso no descarta que empresarios quieran dirigir el voto de sus trabajadores a favor de determinado candidato o partido; sin embargo, apuntó que la historia nos dice que no es así: «Le podrán decir al patrón que sí van a votar por fulano o zutano; le podrán decir a su líder de organización que con la presencia están apoyando, pero a la hora de ejercer el voto es claro que el corporativismo dejó de ser clave para el PRI porque el Revolucionario Institucional era el capitalizar y más inducía. Ahora les va a fallar».

Dijo que la estructura servirá para mover la vigilancia de las casillas, pero no para definir la elección.

A decir del también analista político del sur del estado de Sinaloa, la elección la definirán los jóvenes del país, sobre todo aquellos que por primera vez van a votar.

Para entender...

Corporaciones filiales al PRI, con poco poder en espacios políticos

Desde que nacieron las organizaciones filiales al PRI a principios del siglo XX, el voto corporativo fue determinante en las elecciones, tan así que en el Congreso de la Unión como en los estado de la República estas corporaciones tenían sus representantes, como una especie de cuota política. Sin embargo, actualmente pocos representantes tienen estas corporaciones en esos espacios legislativos.