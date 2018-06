Pide AMLO cobertura total en casillas, "hay que cuidar el voto"

México.- A tres días de que termine el plazo para registrar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a representantes de casilla, Andrés Manuel López Obrador llamó a través de su cuenta oficial de Twitter ponerse a disposición de esta tarea.

Por lo que el tres veces candidato a la Presidencia afirmó en un video que tiene una duración poco menos de 4 minutos tener cubierto "prácticamente todo, estamos hablando de representantes en más de 150 mil casillas", señaló el candidato de Morena a la Presidencia.

Andrés Manuel López Obrador. Imagen especial

No obstante, dijo, es necesario que la cobertura sea total.

Tengan la disposición, como buenos demócratas, en ir a donde todavía no se cubre (...), vamos todos a hacer historia, vamos a hacer democracia en el País, cuidemos los votos, se los encargo mucho, agregó el morenista.

Si puedes y eres demócrata ayuda a defender el voto como representante de casilla de MORENA. https://t.co/YHB4a9HW0o — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 15 de junio de 2018

La tarde de ayer, Andrés Manuel López Obrador realizó un juramento en un mitin.

"Yo juro ante ustedes, ante el pueblo, ante los pobres, juro que no les voy a fallar. No se van a decepcionar. No voy a traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos, dice en el templete, bajo una lona que no alcanzó para todos", señaló.