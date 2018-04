Promete AMLO alimentar a embarazadas

México.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, prometió que, de ganar las elecciones, su Gobierno implementará un programa para garantizar la alimentación de las madres embarazadas.

Al participar en la firma de nueve compromisos para la niñez, convocado por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, AMLO subrayó la importancia de garantizar la nutrición desde el vientre materno.

Imagen especial/Reforma

"Hacerles fuerte su cerebro, su inteligencia, desde que están las madres embarazadas", dijo.

Esta demostrado científicamente que si no se alimenta bien la madre embarazada los niños ya salen con deficiencias nutricionales.

López Obrador sostuvo que su sueño es que todos los niños que sean concebidos en su sexenio estén bien alimentados.

El acto de San Cristóbal reafirma el resultado de una encuesta levantada el día 24 de abril, de la empresa Focus, según la cual en Chiapas tenemos 55% de intención de voto; Meade 15% ; Anaya 12% ; Margarita 2%; Rodriguez 1% y no sabe o no contestó 14% pic.twitter.com/a6V9z03sXw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 30 de abril de 2018

De los cuatro candidatos presidenciales convocados para el encuentro #MxporlaNiñez, el abanderado de Morena fue el único que no acudió personalmente hasta el Museo de la Tolerancia para plasmar su firma.

Luego de argumentar motivos de agenda, los organizadores se trasladaron hasta la casa del candidato, en la delegación Tlalpan, donde sellaron el compromiso.

Con la firma plasmada, López Obrador se comprometió a dar a los niños una educación de calidad e incluyente, garantizar su participación efectiva y sistemática, además de otorgarles protección especial a los que vivan en un contexto de movilidad.

También se comprometió a impulsar acciones afirmativas a favor de los grupos de niñez altamente excluidos e incluso estimular el rol de las organizaciones de la sociedad civil como entidades de interés público.

El abanderado de Morena aceptó fortalecer el sistema Nacional de protección integral de niños, niños y adolescentes, realizar una inversión pública para ese sector, garantizar el más alto nivel posible de salud y protegerlos en contra de todas las formas de violencia e impunidad.

Sin zapatos

Como el resto de los candidatos, los organizadores pidieron el tabasqueño contar alguna anécdota de su niñez.

Al recordar su infancia, el candidato presidencial describió su entorno en el trópico, donde solo contaba con un par de zapatos para ir al escuela, ya que el resto del día permanecía descalzo.

En su relato, aseguró que tuvo una infancia feliz, aunque se vio obligado a dejar su pueblo para ir a Macuspana a estudiar la secundaria; a Villahermosa, para estudiar la prepa, y a la Ciudad de México, para acudir a la universidad.

El aspirante sostuvo que lo que más recuerda de su infancia son sus maestros.

"Por eso me choca, me choca, me choca, me choca que hablen mal de los maestros", expresó