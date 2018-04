Cambios radicales, la promesa que hizo AMLO en Mazatlán

México.- En su visita a Mazatlán, Andrés Manuel López Obrador se proclamó por adelantado ganador de las próximas elecciones presidenciales al anunciar que va más de 20 puntos arriba en las encuestas, con lo que, dijo, está ganando en los estados de Baja California Norte y Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Nayarit y Sinaloa.

A su vez, solicitó a los más de 6 mil militantes que acudieron, que no haya voto cruzado y que el apoyo sea completo para la fórmula de Morena. Sus propuestas estuvieron enfocadas a resolver cada problema que aqueja a la sociedad mexicana: violencia, educación, empleo, salarios, pensiones, atenciones médicas y el combate a la corrupción, ya que se pronunció a no mentir, no traicionar y no robar al pueblo.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: EL DEBATE

El evento

Los campos deportivos de la colonia Ricardo Flores Magón fueron la sede del encuentro del candidato a la Presidencia con la militancia, en un evento bastante organizado y restringido en accesos, donde los organizadores del evento protegieron al máximo al candidato.

Los asistentes no dejaron de corear su apoyo total a Obrador proclamándolo presidente de la república. También acudieron los candidatos de Morena al Senado, Rubén Rocha Moya y Olegaria Carrasco; Guillermo Benítez a la alcaldía y Maximiliano Ruiz a la diputación por el distrito uno, entre otros.

El presidenciable aseguró que no se confiará y le tomó protesta a los asistentes que serán funcionarios de casilla y observadores electorales, a los que les pidió compromiso en evitar actos corruptos.

Promesas

En sus propuestas, López Obrador prometió acabar con la corrupción, al considerarla el cáncer de México; se eliminarán los robos al presupuesto, prevalecerá la honestidad y se moralizará al país. Además, se comprometió a mejorar la imagen de México en el extranjero, porque se promueve como un lugar de violencia, corrupción e impunidad.

“Amor con amor se paga, yo no les voy a fallar ni a decepcionar la confianza que están depositando los mexicanos al no mentir, no traicionar y no robar al pueblo. Juntos vamos a lograr la transformación del país".

Bajará los sueldos de altos funcionarios para que gane más el pueblo, con lo que quitará los 650 mil pesos mensuales de sueldo a la Suprema Corte, 500 mil a senadores y magistrados, así como también a los 300 mil pesos mensuales a consejeros del INE.

En su lugar, apoyará actividades productivas, con lo que ahorrará en la presunción de desvíos al presupuesto nacional. Anunció apoyo a agricultura y pesca, que se va a descentralizar del gobierno federal. La Secretaría de Agricultura estará en Obregón y la Secretaría de Pesca en Mazatlán. Se va a fortalecer la economía nacional, los alimentos que se consumen en México se van a producir solo en el país, con lo que garantizó empleo.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: EL DEBATE

De ganar la presidencia, aseguró que se van a terminar los lujos en el gobierno. Reiteró que no vivirá en Los Pinos y que estas 60 hectáreas donde se ubica la residencia presidencial se donarán al Bosque de Chapultepec.

Recalcó que no se subirá al avión presidencial, que costó 7 mil 500 millones de pesos. Lo venderá junto con 54 jets de la flotilla federal y 118 helicópteros, pero solo dejará algunos para que sean ambulancias aéreas para trasladar enfermos.

Se cancelarán las pensiones millonarias de expresidentes, que oscilan en 5 millones de pesos mensuales, ya que no hay ley para que se otorguen porque solo son parte de “un acuerdo pichurriento” que no va a firmar y él ganará menos de la mitad del sueldo actual del presidente.

Con ello anunció que a Fox, Salinas y Zedillo se les otorgará el apoyo de “70 y más”.

Se apoyará a jóvenes de preparatoria con becas mensuales para evitar deserciones. Los que cursen universidad y sean de escasos recursos tendrán una beca de 2 mil 400 pesos mensuales para estudiar. Los ninis tendrán empleo como aprendices de dueños de talleres, comerciantes, empresas y sueldo de 3 mil pesos mensuales. Para esto habrá un presupuesto de 110 mil pesos al año. Para recabar el padrón de beneficiarios se hará un censo casa por casa.

Con el apoyo a los jóvenes garantiza que se atenderán las bases y causas que generan la violencia, porque al no tener oportunidades se involucran en el crimen, por este motivo, dijo que se quieren “becarios, no sicarios”.

AMLO protegerá a los periodistas y la libertad de expresión. La Reforma Educativa se va a cancelar con lo que se beneficiará a los maestros.

Se mejorarán los servicios médicos y de salud del Issste, IMSS y Seguro Popular. Se duplicarán las pensiones de los adultos mayores. No habrá gasolinazos ni aumentos porque se construirán dos grandes refinerías en el país. Con lo anterior Obrador dijo que tendrá un gobierno del pueblo y para el pueblo.

LOS DATOS...

Cambio

El candidato presidenciable de Morena, aseguró que el que llegue al poder será la cuarta transformación de México y está no será una elección cualquiera por que en boletas se plasmará si los mexicanos quieren más de lo mismo o un cambio.