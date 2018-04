López Obrador renunció a la austeridad, acusa Meade

México.- "Al utilizar un taxi aéreo para hacer campaña en estados del norte, Andrés Manuel López Obrador traicionó su discurso de austeridad", afirmó el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade.

"Es un candidato que no tiene compromiso con su palabra y que, habiendo comprometido un estilo de campaña austero, hoy lo vemos usando aviones privados", acusó tras la firma de un acuerdo en pro de la primera infancia.

José Antonio Meade. Foto: Reforma

Ayer, el candidato de Morena, que ha reiterado que venderá el avión presidencial por su costo excesivo, utilizó una avioneta para ir de Mexicali a Nogales y luego a Guaymas.

El abanderado de la coalición que integran PRI, PVEM y Panal mencionó que ello demuestra que López Obrador es incongruente con sus compromisos.

"El Andrés Manuel del Tsuru y la austeridad se perdió ya en beneficio del Andrés Manuel de la Suburban y el avión privado, y me parece que lo que pone de relieve es que no tiene consistencia en su ser y en su actuar, y en la política vale la pena ser consistente y congruente", consideró.

"Hoy vimos un Andrés Manuel que ha renunciado a sus principios de austeridad, que ha renunciado a la congruencia de su palabra, y lo vemos evidenciando los peores rostros de una política que ya no quieren los mexicanos, que es la política de la mentira y la falta de compromiso".

El ex Secretario de Hacienda pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) estar atento a la fiscalización del gasto que representó la contratación de la aeronave o en verificar si fue una donación a la campaña del tres veces candidato presidencial.

"Valdría la pena hacer un llamado al INE y hacer un llamado a las autoridades fiscales; lo que estamos viendo es algo que hemos dicho: Andrés Manuel siempre dice que vive de donativos, hoy estamos viendo quién le da esos donativos, y no los declara y no paga impuestos sobre ellos", dijo.

"Entonces sí quisiéramos entender si esa forma de vivir, esta pregunta que nos hemos hecho, ¿de qué vive Andrés Manuel en los últimos 12 años?, hoy lo estamos viendo acreditarse: vive de aviones privados, de donativos que no revela, de apoyos que no cuantifica, de cuentas que no transparenta, vive de la mentira y del engaño; qué bueno que se esté poniendo de manifiesto en tiempo de que la sociedad mexicana se dé cuenta".