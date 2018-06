Candidato del PVEM apoya a AMLO; el partido toma dura decisión

México.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) retiró la candidatura a Óscar Cantón Zetina al Gobierno de Tabasco, luego que manifestara su apoyo al aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado, el PVEM informó que la decisión fue adoptada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia, luego de semanas de diálogo y análisis.

En mayo pasado, Cantón Zetina adelantó en un comunicado que en las elecciones del 1 julio votará por López Obrador, quien en Tabasco las encuestas otorgan 75 por ciento de las preferencias.

Con este pronunciamiento, el entonces candidato se desmarcó de José Antonio Meade, aspirante presidencial de la alianza que el PVEM integran con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (Panal).

Durante el debate entre candidatos, el 11 de mayo, Cantón Zetina reiteró que cruzará la boleta a favor de López Obrador.

Sin embargo, advirtió, en virtud de su reiterado respaldo, se resolvió sancionar al candidato a Gobernador quitándole la candidatura.

Medios locales prevén que esta tarde se haga oficial que Cantón, ya sin ser postulado por el Verde, decline en favor de Adán Augusto, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Gubernatura.

Al respecto, la aspirante del PRI, Gina Trujillo, afirmó que a nadie le gustaría que un candidato con el historial de Cantón se sume a su proyecto.

No me gustaría que un candidato, con los antecedentes de Óscar Cantón se me sumara, honestamente se lo digo.