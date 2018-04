"El Bronco, candidato del TEPJF; sólo hay una candidata ciudadana"

México.- Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de México se ponunció a través de su cuenta oficial de Twitter respecto al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que tuvo para Jaime Rodríguez, El Bronco.

Zavala aseguró que "de ser así", en la boleta electoral habrá cinco aspirantes tres por partidos polírticos, "un candidato del tribunal y una candidata de los ciudadanos".

Margarita Zavala. Foto: @Mzavalagc

En la contienda ahora tenemos tres candidatos de los partidos, un candidato del tribunal y una candidata de los ciudadanos.

En la contienda ahora tenemos tres candidatos de los partidos, un candidato del tribunal y una candidata de los ciudadanos. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 10 de abril de 2018

A su vez la ex primera dama dijo no estar de acuerdo (con el fallo del TEPJF), "pero respeto a las autoridades electorales. Me preocupa la incertidumbre que se está generando en torno al proceso electoral. No podemos tener un sistema en donde el engaño y la simulación sean más poderosos que la fuerza de hacer el bien".

No estoy de acuerdo pero respeto a las autoridades electorales. Me preocupa la incertidumbre que se está generando en torno al proceso electoral. No podemos tener un sistema en donde el engaño y la simulación sean más poderosos que la fuerza de hacer el bien. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 10 de abril de 2018

El candidato por PAN, Ricardo Anaya Córtes aseguró sentirse sorprendido por que El Bronco aparecerá en la boleta del primero de julio.

“Debo decir con toda franqueza que el asunto sí me sorprendió”, sentenció el panista.