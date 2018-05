¿Anaya le pidió a Meade declinar a su favor para vencer a AMLO?

México.- Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente, rechazó pedir a José Antonio Meade declinar por su candidatura a fin de cerrar el paso a Andrés Manuel López Obrador.

Segundo lugar en la mayoría de las encuestas, Anaya aseguró que aliarse con Meade representaría un pacto cupular.

A pregunta expresa, también descartó la posibilidad de tener cualquier acercamiento con el Presidente Enrique Peña Nieto como había deslizado la semana pasada en un encuentro con consejeros de Citibanamex.

El frentista aclaró su convocatoria al voto útil de simpatizantes y ciudadanos sin partido.

"Mi posición es absolutamente clara: no a los acuerdos cupulares, no al pacto de impunidad, sí al voto útil; yo estoy convencido que hay gente buena en todos los partidos y sobre todo en la sociedad civil; a ellos es el llamado, a que sumemos fuerzas", planteó el ex líder del PAN en rueda de prensa.

Estoy de acuerdo contigo, @EnriqueAlfaroR: NO a los acuerdos cupulares y NO al pacto de impunidad. Que quede claro: Para este Frente, la única alianza posible es con los ciudadanos. La desinformación y la guerra sucia seguirán, porque estamos creciendo y vamos a ganar. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 30 de abril de 2018

¿Rechazas cualquier posibilidad de acuerdo entre tú y Peña Nieto?

-Por supuesto. Como lo dije con toda claridad ayer y como se los estoy reiterando el día de hoy", aseguró Anaya. Lo que está clarísimo a partir del último debate es que esta es una contienda entre dos, que nuestra coalición es la única que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador y por eso yo hago, aunque a él le moleste, aunque le preocupe, un llamado al voto útil.

¿(Haces) un llamado a una declinación?

-No, justamente eso sería un acuerdo cupular. Yo estoy en contra de los acuerdos cupulares, estoy en contra del pacto de impunidad, y estoy a favor del voto útil, que implica un llamado a la gente buena, que la hay en todos los partidos y sobre todo en la sociedad civil. En todos los partidos hay gente buena, gente decente, a todos ellos hacemos este llamado; no queremos acuerdos cupulares, no estamos dispuestos al pacto de unidad, sí estamos haciendo un llamado al voto útil.

¿El señor Meade es bueno y decente?

-Quiero ser clarísimo en esto. Mi llamado no es a las cúpulas, mi llamado es a la gente, a quienes militan en los distintos partidos, sobre todo a los ciudadanos que no tengan partido político, mi llamado no es a ese señor, lo quiero dejar absolutamente claro.

Anaya afirmó que López Obrador está nervioso por su llamado al voto útil.

Ricardo Anaya Córtes. Foto: Reforma

Asimismo, el frentista exigió al tabasqueño dar cuentas del "PRIMor", que definió como un acuerdo entre las bancadas del tricolor y Morena en el Senado.

Y afirmó que López Obrador debe explicar el pacto que permitió el nombramiento de dos comisionados del INAI afines al PRI y el freno a la eliminación del fuero en este periodo ordinario de sesiones.

Propone subir salario a $100

En el marco del Día del Trabajo, Anaya propuso aumentar el salario mínimo a 100 pesos en los primeros días de su Gobierno si gana la elección del 1 de julio.

Afirmó que la meta de su Administración será incrementarlo de manera gradual hasta situarlo en la línea de bienestar de los 190 pesos.

Actualmente, el salario mínimo en todo el País es de 88.36 pesos.

Indicó que impulsará la erradicación de la brecha salarial de género y que promoverá la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a fin de garantizar el derecho al acceso a la seguridad social de las trabajadoras domésticas.

El candidato frentista se pronunció por la vigencia de un Estado de Derecho que atraiga inversiones y propicie la generación de empleos.

Contrastó que, en cambio, López Obrador es un "espantainversiones".

Ricardo Anaya Córtes. Foto: @RicardoAnayaC

"Así lo demostró cuando fue Jefe de Gobierno en la Ciudad de México. Cuando él gobernaba, la inversión cayó por eso la economía en la ciudad creció apenas la mitad de lo que estaba creciendo en el País en su conjunto, y la ciudad tenía una de las tasas de desempleo más alta de todo el País.

"Con López Obrador habría menos inversión, menos crecimiento económico y, en consecuencia, mucho mayor desempleo", expresó.