"No creo en pactos cupulares", afirma Ricardo Anaya

Ciudad de México.- Tras sostener que el Gobierno se ha empeñado en sacarlo de la elección, Ricardo Anaya abogó por un voto útil pero que no sea mediante un acuerdo cupular.

"No creo en los pactos cupulares. No tienen ninguna utilidad", aclaró en conferencia de prensa el candidato de la coalición Por México al Frente.

Cuando se le preguntó si mantenía su intención de meter a la cárcel al Presidente Enrique Peña Nieto, Anaya aseguró que ha sido el abanderado que más ha pugnado porque el Presidente sea juzgado en su gestión.

¿Es una mentira que pueda existir un PRIAN?, se le cuestionó.

"Absolutamente, nosotros nos oponemos a lo que representa el actual Gobierno. Y además, ustedes han sido testigos de cómo este Gobierno se ha empeñado en sacarme de la contienda, afortunadamente no lo han logrado. Vamos a ganar la elección de manera contundente y le vamos a dar a México el Gobierno de resultados que nuestro País se merece", dijo.

"No a acuerdos cupulares, bajo ninguna circunstancia. Sí al voto útil y no a un pacto de impunidad. Yo estoy dispuesto a recibir en el proyecto a toda la gente que de buena voluntad se quisiera sumar para que podamos ganar, hacer el primer Gobierno de coalición. Bajo ninguna circunstancia estaría yo dispuesto a realizar un pacto de orden cupular. No creo en ello y estoy absolutamente en contra del pacto de impunidad".

Anaya fue entrevistado después de firmar, en compañía de su esposa y sus tres hijos, nueve compromisos por los derechos de la infancia y de la adolescencia que impulsa el movimiento #MxporlaNiñez.