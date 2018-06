Ricardo Anaya, ¿a favor o en contra del aborto?

México.- La candidata al Senado, Patricia Mercado pidió que Ricardo Anaya reciba pronto a la Coalición Mexicana LGBTTTI, porque no hacerlo sería un error de campaña de Por México al Frente.

En entrevista, la ex candidata presidencial señaló que si el candidato Anaya ya se reunió con integrantes del Frente Nacional por la Familia el lunes pasado, también puede escuchar al colectivo de organizaciones que defienden los derechos de la diversidad sexual sin que necesariamente asuma compromisos.

Me parece que el haber recibido al Frente por la Familia, nos coloca en una situación inminente de poder recibir al colectivo de diversidad sexual, escuchando así a las dos posiciones.

Si no se recibe a la coalición LGBTTTI me parece va a ser un error. Un error del Frente, espero que Ricardo sí haga está valoración, de otra manera va a dar un mensaje al País y que los ciudadanos decidan, señaló la ex Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.