Exigimos a Trump suspender crueldad: Meade

México.- José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos Por México a la Presidencia, exigió al Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que suspenda la separación de niños migrantes de sus padres en la frontera.

En su cuenta de Twitter, el abanderado del PRI, PVEM y Panal consideró esta política como una crueldad.

"El llanto desgarrador de niños que han sido separados de sus padres por la miserable política 'cero tolerancia' conmueve y mueve a la comunidad internacional", escribió el ex funcionario federal.

El llanto desgarrador de niños que han sido separados de sus padres por la miserable política "cero tolerancia" conmueve y mueve a la comunidad internacional. Exigimos a @realDonaldTrump que suspenda esa crueldad. Como padre de familia, mexicano y candidato, me sumo a ese clamor.

Exigimos a Donald Trump que suspenda esa crueldad. Como padre de familia, mexicano y candidato, me sumo a ese clamor.

Ayer el priista convocó a las Organización de las Naciones Unidas (ONU) detener los abusos a niños migrantes separados de sus padres y recluidos en centros de detención de Estados Unidos.

Mensaje a medios en Baja California Sur. pic.twitter.com/dh0lGh9JDw — José Antonio Meade���� (@JoseAMeadeK) 19 de junio de 2018

"No hay nada más importante que la protección de nuestros niños, es absolutamente inaceptable la actitud de Donald Trump; separar a los niños de sus familias es atentar contra sus derechos y afectar sus vidas posiblemente para siempre. No podemos admitir que esta situación continúe, alguien que no respeta a los niños no puede respetar ningún tipo de derecho.

"Exigimos al Gobierno de Estados Unidos termine de inmediato este tratamiento, y hacemos un llamado enérgico para que participe la ONU, para que se involucre la Unicef, para que intervengan en este asunto y detengan este abuso de inmediato", demandó