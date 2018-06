Convoca Meade a ONU por niños migrantes

México.- El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, demandó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para detener los abusos a niños migrantes separados de sus padres y recluidos en centros de detención de Estados Unidos.

Previo a un acto de campaña en Baja California Sur, el ex Canciller condenó la política del Gobierno de Donald Trump implementada contra migrantes mexicanos y centroamericanos.

"No hay nada más importante que la protección de nuestros niños, es absolutamente inaceptable la actitud de Donald Trump; separar a los niños de sus familias es atentar contra sus derechos y afectar sus vidas posiblemente para siempre. No podemos admitir que esta situación continúe, alguien que no respeta a los niños no puede respetar ningún tipo de derecho.

"Exigimos al Gobierno de Estados Unidos termine de inmediato este tratamiento, y hacemos un llamado enérgico para que participe la ONU, para que se involucre la Unicef, para que intervengan en este asunto y detengan este abuso de inmediato", demandó en un mensaje a medios.

El abanderado de la coalición Todos por México recordó que, como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), le tocó afrontar la crisis de menores migrantes no acompañados en tránsito por el País, en colaboración con Guatemala, Honduras y El Salvador e incluso con la Santa Sede.

El candidato del PRI llamó a modificar la "cultura del rechazo hacia el migrante" por una "cultura del encuentro", ya que, arguyó, la migración es un fenómeno normal de las sociedades.

Mensaje a medios en Baja California Sur. pic.twitter.com/dh0lGh9JDw — José Antonio Meade���� (@JoseAMeadeK) 19 de junio de 2018

"Sea cual fuera la razón que lleve a migrar, no hay absolutamente ninguna circunstancia que haga, ni moral ni política ni éticamente, permisible el que mantengamos rehenes a las niñas y los niños de una circunstancia que, por mucho, los rebasa y que está lejos de su capacidad de resolver.

"Sí se puede atender estos desafortunados acontecimientos en apego a los derechos fundamentales, y más allá de los derechos fundamentales, a un sentido mínimo de humanidad y decencia. No se vale atentar contra niños indefensos, es absoluta y categóricamente indefendible lo que está haciendo hoy Estados Unidos en la frontera", expresó.