12 millones de Jóvenes podrán votar por primera vez

Sinaloa.- Ciudad de México. Más de 12 millones de nuevos electores podrán votar por primera vez en 2018, de ahí que tan solo este grupo de personas de 18 años sea una pieza fundamental en el proceso, por ello se ha creado un sitio web diseñado y dirigido a este grupo de votantes, con información apartidista, imparcial y verificada por jóvenes expertos, pues no solo se intenta erradicar el abstencionismo, sino ejercer el derecho al voto debidamente informado.

Actualmente, uno de cada tres votantes tiene menos de 30 años; es decir, alrededor de 25 millones de jóvenes podrán decidir quiénes serán sus representantes. De este grupo, 12.6

millones votarán por primera vez por presidente de la República, de acuerdo con la organización Ollin, Jóvenes en Movimiento, que ha diseñado y puesto a disposición de los jóvenes la página de internet megustaquevotes.mx en conjunto con varias organizaciones.

Además de presidente de la República, en las próximas elecciones se elegirán más de 18 mil 311 cargos en todo el país, de acuerdo con Greta Ríos, directora de Ollin, de ahí la importancia de fomentar un cultura de participación ciudadana entre los más jóvenes votantes, ya que se debe recordar que, en la elección presidencial del 2012, Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, logró ganar con 19 millones de votos, «esto significa que los jóvenes podrán decidir a quiénes quieren como representantes en los próximos años», destacó Ríos.

Elevar la participación de quienes conforman el mayor número de votantes conforme a su rango de edad se ha vuelto complicado, de acuerdo con Ollin, ya que son también los menos interesados en los procesos político-electorales por el alto índice de corrupción que perciben.

Poder y participación

«No hay que dejar de lado que quienes menos votan son los jóvenes. Casi la mitad de ellos no participan en los procesos electorales debido al desencanto hacia las instituciones y los procesos electorales. Sin embargo, esto no significa que los jóvenes no estén interesados en la política; al contrario, más bien están enojados con el proceso electoral y los incidentes de corrupción», destacó la directora.

Para esta organización apartidista, los jóvenes tienen el poder de transformar al país mediante dar el primer paso, que es salir a ejercer el derecho al voto.

Este proceso electoral del 2018 quieren lograr reducir el abstencionismo juvenil; sin embargo, como organización civil tienen claro que no solo se trata de salir y votar, sino de emitir un voto responsable e informado. Por ello, pensando en la información que circulará en las redes sociales durante los próximos meses, que será el tiempo de las campañas oficiales de cada partido y coaliciones, y siendo internet la principal fuente de información, se ha creado el sitio megustaquevotes.mx, en el cual se podrá encontrar toda la información que se necesita antes de ir a votar. Esta información es apartidista, imparcial y verificada por jóvenes expertos, explicó Greta Ríos.

El sitio web es parte de una estrategia que se estará desarrollando los próximos meses en diferentes redes sociales y medios con el fin de fomentar el voto de los jóvenes en las elecciones de julio. Indicó que parte de lo que los usuarios pueden encontrar en este portal es información sobre cómo votar, funciones de los representantes, plataformas electorales y también mostrarán todas las publicaciones hechas por los candidatos a la Presidencia en sus redes sociales.

Más adelante también se podrá encontrar la ubicación de la casilla que le corresponda al interesado.

