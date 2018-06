Asesinatos de candidatos, "culpa del PRIAN", acusa AMLO

México.- Andrés Manuel López Obrador atribuyó al "régimen corrupto" del PRI y PAN los asesinatos de candidatos y llamó a la población a salir a votar a pesar de todo.

Es muy lamentable que esto esté pasando, pero hay que salir a votar porque se necesita el cambio, dijo tras un mitin.

"Todo esto que sucede es por culpa del régimen corrupto del PRIAN, es el saldo de esta política inhumana, corrupta, que se ha aplicado desde los tiempos de Salinas hasta la fecha y llama la atención de que todavía quienes han impulsado esta política inhumana quieran mantener el régimen más tiempo".

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

Desde el arranque de las campañas, en marzo pasado, 18 aspirantes con registro -13 hombres y 5 mujeres- han sido asesinados.

Las víctimas incluyen a un candidato a diputado federal, tres aspirantes a diputados locales, ocho a Alcaldes, cinco a regidores y una aspirante a concejal, en zonas con presencia de grupos del crimen organizado, sin distingo de partidos.

La más reciente víctima, apenas ayer, fue Fernando Ángeles Juárez, candidato del PRD a la Alcaldía de Ocampo, en Michoacán, asesinado en su casa por un comando que vestía uniformes tipo militar.

López Obrador criticó que la forma del combate al crimen hasta ahora sólo haya sido el uso de la fuerza, sin atender, dijo, las causas como la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a las universidades.

Antes de comenzar su mitin en Ciudad Victoria, familiares de desaparecidos por el crimen le entregaron un escrito al tabasqueño y le pidieron ayuda.

En conferencia de prensa, el candidato reconoció que hay una demanda pendiente y prometió que se aceptará incluso ayuda internacional para conseguir la justicia.

Este logro demuestra la nada despreciable fuerza de la opinión pública. "Todo lo que resiste, apoya".



En Los Reyes La Paz, celebré que Donald Trump haya dado marcha atrás a la medida inhumana de separar a los niños de sus familias con fines de extradición. pic.twitter.com/6l0rkwqnym — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 20 de junio de 2018

"El compromiso es que va a haber justicia y que ante todo se va a poner por delante la justicia, esto va a significar que haya voluntad política para hacer justicia y también que haya recursos necesarios y una actitud abierta para que puedan participar organismos de defensa de derechos humanos, que pueda participar la ONU, no estar tapando ningún caso, que todo pueda transparentarse, que todo pueda investigarse, que no haya impunidad", dijo.

Añadió que entre julio y diciembre se realizará una convocatoria para diseñar un plan de pacificación del País, al que invitará a religiosos, académicos y demás especialistas.

Al abanderado le preguntaron si para el 1 de diciembre ya se sabría si va a aplicar la amnistía o no.

Ya para el 1 de diciembre se tiene todo el programa integral de seguridad, contestó.

-¿Empezaría a aplicar ese mismo día la amnistía?

"Desde el primer día, porque es un problema muy grave", expresó.

López Obrador también exigió al Gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, que no interfiera en el proceso electoral.

"Que no se meta en la elección del día 1 de julio porque tengo informes de que el Gobierno de Tamaulipas está utilizando dinero del presupuesto para favorecer a los candidatos del PAN, entonces quiero que el Gobernador actúe de manera democrática, que no se involucre, que no utilice dinero del presupuesto de Tamaulipas para comprar votos", señaló.