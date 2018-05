Infundadas las acusaciones de AMLO: Iniciativa Privada

México.- La iniciativa privada calificó de inaceptables e infundadas las descalificaciones que hizo Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia, en contra del sector empresarial y lo llamó a la tolerancia y la inclusión.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifestó a través de su cuenta de Twitter que el futuro del País se construye con diálogo y libertad, no con ataques.

Todo nuestro apoyo al Consejo Mexicano de Negocios. Son inaceptables los ataques y las descalificaciones a quienes disienten. El México del futuro se construye desde el diálogo y la libertad. Así no. pic.twitter.com/MRgwkpKMOb — Juan Pablo Castañon (@jpcastanon) 3 de mayo de 2018

Son inaceptables los ataques y descalificaciones a quienes disienten. El México del futuro se construye desde el diálogo y la libertad, dijo Castañón.

Manifestó su apoyo al Consejo Mexicano de Negocios que, en un desplegado, condenó los ataques que hizo López Obrador a empresarios el 1 de mayo de impulsar una estrategia para que Ricardo Anaya llegue a un acuerdo con el Gobierno de Enrique Peña Nieto y el candidato del PRI, José Antonio Meade, con el fin de frenar el triunfo de Morena.

"Condenamos que un candidato a la Presidencia recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas. Es preocupante que alguien que aspira a ser Presidente de México denoste a quienes no comparten sus ideas", dice el desplegado.

El Consejo está encabezado por Alejandro Ramírez, uno de los señalados por López Obrador de estar detrás de la campaña en su contra, junto con German Larrea, presidente de Grupo México; Alberto Bailleres, de Grupo Bal, así como Eduardo Tricio, de Lala.

López Obrador señaló en Veracruz que algunos empresarios son responsables de la tragedia por la que atraviesa el País.

Juan Pablo Castañón. Foto: Reforma

A su vez, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que es inaceptable que los candidatos emitan información falsa que involucren a personas de cualquier posición social para promover sus proyectos políticos.

Francisco Cervantes Díaz, presidente del organismo, exigió en un comunicado que políticos y ciudadanos se conduzcan con estricto apego a la legalidad y a los valores fundamentales de la honestidad y la verdad.

Mentir nunca ha sido constructivo, deshonra a quien lo hace, daña la moral pública y termina actuando en contra de quien lo practica, destacó.

El líder de los industriales expuso que de esta contienda los mexicanos esperan conocer propuestas para mejorar nuestra condición económica, social, política e institucional.

"Una campaña basada en falsedades, denostaciones o descalificaciones ofende la conciencia de los mexicanos y defrauda la expectativa general de avanzar en la construcción de una sólida democracia que signifique progreso para todos", puntualizó.

Juan Pablo Castañón. Foto: Reforma

Hizo un llamado a los contendientes a puestos de elección popular a dar muestra de madurez y de grandeza de miras.

En tanto, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), convocó a la tolerancia y la inclusión.

"En la tolerancia cabemos todos, no hay lugar para concepciones maniqueas. No pueblo vs mafia. No ricos vs pobres. No demócratas vs populistas. No claros vs morenos", dijo de Hoyos en su cuenta de Twitter.

Partidos y Candidatos: Les convocamos a la tolerancia y la inclusión. En la democracia todos cabemos. No hay lugar para concepciones maniqueas. No pueblo vs mafia. No ricos vs pobres. No demócratas vs populistas. No claros vs morenos. #MexicanosTodos pic.twitter.com/Taq8Hawtec — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) 3 de mayo de 2018