Elogia Wilbur Ross a AMLO por TLC 

Washington DC, Estados Unidos.-La retórica del próximo Gobierno mexicano bajo Andrés Manuel López Obrador en torno al Tratado de Libre Comercio (TLC) ha provocado una muy buena impresión y podría augurar una rápida renegociación, aseguró el miércoles el Secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross.



En dos diferentes entrevistas televisivas -una con la cadena Fox Business y otra con la cadena Fox News-, el Secretario Ross dijo estar gratamente sorprendido por la decisión de López Obrador de acompañar las actuales pláticas de renegociación que conduce el Gobierno de Enrique Peña Nieto.



He estado muy impresionado por la muy buena retórica proveniente de la nueva Administración en México (de López Obrador), dijo el Secretario Ross al ser cuestionado por el presentador Lou Dobbs de la cadena Fox Business sobre si percibía algún progreso en las pláticas del TLC.



Ellos han organizado un equipo de comercio que se está empalmando con la Administración saliente y no están esperando hasta la toma de posesión...Dado que (López Obrador) está yendo hacia adelante, esto me dice que quiere lograr esto de una forma rápida, dijo Ross.