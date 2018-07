Pemex afectó desarrollo en industria de fertilizantes en México

México.- Pemex también afectó el desarrollo de la industria de fertilizantes en México con su decisión de adquirir, en 2013, la planta chatarra de Agro Nitrogenados en la que ha gastado 473 millones de dólares.

Al recuperar la cadena de producción de fertilizantes amoniaco-urea durante la dirección de Emilio Lozoya, Pemex clasificó como competidores a los demás productores y canceló la posibilidad de rentar su terminal en Topolobampo a Proman, una empresa alemana-suiza.

Emilio Lozoya. Foto: Reforma

Con esa decisión puso en vilo una inversión de 5 mil millones de dólares.

Arturo Moya, representante para América Latina de Proman, uno de los principales productores de metanol y metano en el mundo, señaló que en 2011 entraron en pláticas con Pemex con la intención de rentar las instalaciones de Topolobampo para la guarda y manejo de amoniaco.

"Originalmente deberíamos estar produciendo amoniaco a finales de 2019, principios de 2020. Hoy, debido al retraso por la falta de esa terminal, nos vamos a finales de 2021 e inicios del 2022", señaló.

Proman, a través de su filial en el País, Gas y Petroquímica de Occidente, proyectó la construcción, en tres etapas, de una planta en Sinaloa para producir, amoniaco, urea y metanol.

Foto: Reforma

Una de las condiciones para obtener el financiamiento del banco alemán de desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), era utilizar infraestructura existente.

Resultaba ideal porque estaban las instalaciones de Pemex, que se encontraban subutilizadas debido a que la empresa productiva del Estado había disminuido su producción de amoniaco ante la baja rentabilidad que obtenía.

Pemex, en ese entonces bajo el mando de Juan José Suárez Coppel vio con agrado el proyecto y Proman inició con los trabajos: adquirió un predio, obtuvo todos los permisos medioambientales y suscribió un convenio con CFE Energía para el suministro por 20 años de gas natural.

Todos estos trabajos, sostuvo Moya, implicaron un desembolso para los socios mexicanos de Proman por 100 millones de dólares.

Sin embargo, al darse el cambio de administración, en diciembre de 2013, Pemex informó que retomaría la cadena de producción gas-amoniaco-urea y anunció la compra por 275 millones de dólares de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz.

Foto: Reforma

"No sé que habrá pasado, no sé cómo fue su estrategia comercial, pero lo que sí te puedo decir en los hechos, es que, pese a que se tenían pláticas avanzadas, cuando ellos incursionaron en el mercado de los fertilizantes, a partir de ese momento ya no tuvimos acceso", señaló Moya.

A la fecha, la planta de Agro Nitrogenados sigue sin producir una sola tonelada de urea, por lo que ese fertilizante se importa casi en su totalidad de Rusia, Ucrania y China.

"Si las negociaciones a lo que se refiere al contrato de guarda y manejo de amoniaco, que iban muy adelantadas con Pemex, hubieran continuado al paso que iban, hoy ya estaríamos construyendo la planta y estaríamos teniendo amoniaco para ofertar al País a finales de 2019, ahorrando así cientos, por no decir miles de millones de dólares en importaciones", sostuvo Moya.