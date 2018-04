"Deja de ocuparte de mí", arremete Meade contra AMLO

México.- El candidato a la Presidencia de la coalición Todos Por México, José Antonio Meade, arremetió contra su contrincante Andrés Manuel López Obrador, luego que éste lamentara su situación en la campaña.

La reacción del ex Secretario de Hacienda se da luego de que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijera que la situación en la que están las campañas de Meade y su otro rival, Ricardo Anaya, es lamentable .

El político tabasqueño aseguró que su movimiento, entre más lo golpean, más crece.

Según encuesta telefónica de Gabinete de Comunicación Estratégica (25 de abril), en Tabasco tenemos 76%, Meade 7.5%, Anaya 3.4%, Margarita 1.5%, Jaime Rodríguez 1.1%, ninguno 2.9%, no va a votar 0.4%, no sabe 2.2% y no contestó 4.3%. Sigan con la guerra sucia y vamos a crecer más pic.twitter.com/msQq409xV2

Ayer AMLO expresó en entrevista, no querer estar en los zapatos del ex Secretario de Hacienda.

No quiero ser arrogante, quiero actuar con humildad y no quiero ser prepotente. La verdad es que sí me divierto, pero no me quiero pasar de la raya, dijo Obrador.