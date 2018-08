Impactantes revelaciones de Peña sobre Ayotzinapa y Casa Blanca

México.- La noche del pasado martes [ayer], la periodista Denise Maerker presentó en su noticiario "En Punto con Denise" la entrevista que tuvo en exclusiva con el Presidente Constitucional, Enrique Peña Nieto, espacio que aprovechó el mandatario para revelar sus comentarios con los casos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca.

En la entrevista que tuvo una duración de 30 minutos, la periodista cuestionó al Ejecutivo sobre su balance en la administración que comandó de 2012 a 2018, así como las aciertos y desaciertos que la máxima autoridad mexicana tuvo como presidente.

Enrique Peña Nieto. Foto AP

Entre sus errores como Presidente de México, Peña Nieto se refirió a los señalamientos sobre el tema de la polémica Casa Blanca, hecho que provocó que su esposa Angélica Rivera saliera y explicara la procedencia de la misma.

Quizás uno de mis errores fue “no haber explicado con suficiencia los señalamientos (...) el tema de la casa blanca es uno que a mí me queda muy marcado".

¿Qué lamenta de ese tema?

"Primero, que no obstante la información pública sobre la que no había obligación legal de hacer pero que se compartió para esclarecer el tema, fue (in)suficiente para quitar el estigma que se quedó en el gobierno, en el presidente de la república y en la credibilidad que tenía lo que estaba haciendo el gobierno”, dijo a Denise Maerker.

Imagen especial

Asimismo Enrique Peña Nieto aseguró que si aunque fuese necesario volverla a involucrar no lo haría. "porque a ella no correspondía, ella no es funcionaria, no es servidora pública, ella tiene su propia trayectoria y la involucré".

A su vez sobre el caso de la aún impune desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Peña dijo que le queda la pena que los padres sigan con el dolor, "que siguen teniendo y que han tenido todos estos años en demanda de justicia, en demanda de saber qué deparó a sus hijos”.

Insistió en la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, presuntamente por integrantes del crimen organizado.

Foto: EFE

¿Hay alguien a quien quisiera pedirle perdón?

Tras la interrogante de Denise Maerker, Enrique Peña Nieto respondió que pediría "perdón por los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas, perdón por la insuficiencia en varias explicaciones, y sobre todo, si a alguien agravie, si a alguien lastimé, le pido una disculpa, pero no trae un destinatario e particular, no lo encuentro, no lo tengo yo en mi conciencia, pero si alguien, con el ejercicio o con la manera en que goberné se sintió lastimado, afectado y agraviado, le ofrezco una disculpa".

Por último la periodista cuestionó cuál o cuáles fueron sus mayores aciertos, por lo que respondió “las Reformas Estructurales. El poder concretar los cambios que México tenía diagnosticados, la necesidad de hacer cambios legales profundos , constitucionales en el sector energético, de las telecomunicaciones, educativo, en materia de competencia, en el tema hacendario, que no se habían lograr, para mi es el legado más importante”.

