De Peña a Calderón, la caída de los políticos en Twitter

México.- Con 280 caracteres, Twitter se ha posicionado como una de las redes sociales más importantes en el mundo, solo por debajo de Facebook y WhatsApp, alcanzando 320 millones de usuarios activos en un mes a nivel mundial. Twitter permite a los ciudadanos que cuentan con acceso a internet realizar una descripción continua de lo que está pasando en el momento, y ha servido como plataforma de eventos deportivos, espectáculos, empresas y estrategias políticas.

Barack Obama es precisamente el político extranjero que más seguidores acumula en la plataforma a nivel mundial, con 101 millón de seguidores; mientras que en México es el presidente Enrique Peña Nieto, quien lidera la estadística entre los políticos más populares, con 7.28 millones de seguidores.

Enrique Peña Nieto. Foto: AFP

Desde el 11 de julio, Twitter anunció que, con la finalidad de generar mayor confianza en el número de seguidores de los usuarios, implementarían una «limpia» de cuentas anómalas, aquellas en las que se han detectado cambios repentinos en el comportamiento que puede incluir tuitear un gran volumen de respuestas o menciones no solicitadas, tuitear links engañosos o si un gran número de cuentas bloquean una cuenta después de que las haya mencionado.

Impacto en números

La red social ha estimado que la mayoría de los usuarios verá una reducción de apenas cuatro seguidores o menos, pero otros con mayor número de seguidores quizá experimenten un descenso mayor. Según Twitter, no todas las cuentas que sean eliminadas corresponden a bots (cuentas fantasmas), «en la mayoría de los casos estas cuentas fueron creadas por personas reales, pero no podemos confirmar que el usuario que la abrió originalmente tiene aún control y acceso a ella», expone.

Foto: AFP

Con la herramienta Socialblade, EL DEBATE logró determinar la reducción de seguidores en figuras políticas. Enrique Peña Nieto, siendo el mandatario con más seguidores, pasó una reducción de 69 mil 17 seguidores hasta el 20 de julio; Felipe Calderón por su parte, siendo la segunda figura política en el país con más seguidores, pasó de tener 5 millones 509 mil 229 seguidores a 5 millones 423 mil 495, reduciéndose en 85 mil 734 seguidores. En el ámbito de Sinaloa, el político Manuel Clouthier es el más seguido. Este último registraba el 11 de julio 98 mil 418 seguidores, y al 20 del mismo mes registró 97 mil 543, reduciendo 875 sus seguidores.

Estrategias digitales

Alfredo Piña Cedillo, experto en redes sociales, indicó que Twitter suele ser un foco rojo de cuentas falsas, y existen empresas dedicadas exclusivamente a la generación de las mismas. Destacó que aunque en los últimos años las cuentas de Twitter han ido disminuyendo paulatinamente, no significa que no sea un punto de presencia importante, sobre todo hablando de política y gobierno, «ciertos funcionarios, candidatos, utilizan Twitter como un estrado digital en lo que expresan sus señalamientos antes de cualquier lugar», mencionó.

Imagen especial

Jerry Jáuregui, especialista en estrategias digitales, indicó a EL DEBATE que la necesidad de tener más seguidores en las redes sociales ha generado una nueva fuente de empleo. Las agencias consultoras encargadas de crear perfiles falsos cobran una cantidad excesiva para satisfacer la necesidad de sus clientes, ya sean políticos o empresas, con la finalidad de superar a la competencia.

Aquí lo difícil, dijo, es maquillar esos seguidores falsos para no ser evidenciados. Esos seguidores falsos pueden ser desde Juan López hasta un Mohamed Jatzarä. Cualquier persona puede crearlas, pero no cualquiera puede manejarlas por largos periodos de vida óptima. «Finalmente no respiran, no votan y no compran», aseveró.