Estado Mayor Presidencial retira escoltas a gabinete de Peña Nieto

México.- Esta tarde fue informado que los escoltas con los que contaba el gabinete del toda vía presidente de México, Enrique Peña Nieto fueron retirados.

Sin embargo será hasta el 30 de noviembre cuando esta guardia termine su ejercicio por completo.

El pasado 16 de septiembre AMLO aseguró que los 8 mil miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) serán incorporados a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

De acuerdo a los escoltas retirados a los funcionarios, el medio Político.mx detalló, además, que hasta el día de hoy se desconoce si los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Luis Echeverría mantendrán las escoltas o no, de tomarse la decisión de retirarlos aún no se ha revelado cuándo se llevaría a cabo tal acción.

Seguridad que acompaña a Andrés Manuel López Obrador. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Andrés Manuel López Obrador, mismo que asumirá la presidencia de México el próximo 1 de diciembre ya es custodiado por una ayudantía de 20 profesionales, 10 hombres y 10 mujeres, mismo que según lo publicado no cuentan con armas.

"Me van a cuidar los ciudadanos y me va a cuidar también el pueblo uniformado, me van a cuidar los policías, me van a cuidar los soldados, me van a cuidar los marinos", dijo López Obrador.