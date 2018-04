La razón por la que excluyeron al Bronco de firma por la niñez

México.- Organizaciones de la sociedad civil no invitaron al candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez "El Bronco", a la firma de los nueve compromisos por la niñez.

Representantes de alrededor de 100 asociaciones, entre ellas Save The Children, decidieron no llamar al Gobernador de Nuevo León con licencia al movimiento #MxporlaNiñez debido a que sus posturas entorno al tema no son congruentes con su código de ética.

Alguien tiene que decirle a @lopezobrador_ que #México no es un juego, se trata de un país, de que los mexicanos estén bien y no puede estar cambiando de opinión. ¿O ustedes qué opinan? ¿Creen que su actitud es la correcta? pic.twitter.com/wtcBtbFtGU — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 30 de abril de 2018

"Fue una discusión en el consejo promotor de esta iniciativa y finalmente al escuchar sus declaraciones, las organizaciones planteamos que, de acuerdo con nuestro código de ética, no considerábamos al 'Bronco' como un candidato que promueve el ejercicio de los derechos humanos", explicó en entrevista María Josefina Menéndez, directora de Save The Children en México.

Este lunes, día en que se celebra a los niños en el País, el candidato por la vía independiente se encuentra en la Ciudad de México, donde se celebró la firma de los compromisos.

Jaime Rodríguez. Foto: AFP

Éstos fueron firmados por los otros cuatro candidatos José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador.

"Era una lógica de coherencia no invitar a una persona que no solamente no ha colocado el tema de los niños, sino que la aproximación que ha tenido ha sido violatoria de derechos humanos", explicó Juan Martín Pérez, director de Red por los Derechos de la Infancia en México.

"El tema de mochar manos, promover escuelas militares, hablar de las niñas embarazadas como niñas gordas, promover los cinturonazos como medida preventiva contra el crimen, invitarle cervezas a adolescentes. La lista es enorme y nos llevaba a que no existiera coherencia ética de esta iniciativa con el candidato", añadió.

Nuestros hijos merecen un mejor país, con un presente donde el esparcimiento para el desarrollo, los derechos y valores se impartan a diario y se hagan valer.



Transformemos a México, construyendo mejores oportunidades para nuestra niñez.#FelízDíaDelNiño pic.twitter.com/ig7xqjap9l — Adalina_Davalos (@Adalina_Davalos) 30 de abril de 2018

Entre los compromisos que firmaron los demás candidatos están fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), promover un presupuesto participativo y equitativo para la niñez y la adolescencia, garantizar la salud y proteger contra todas las formas de violencia e impunidad.

También demandaron la participación efectiva y sistemática de niñas, niños y adolescentes; proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad; tomar acciones afirmativas a favor de grupos de niñez altamente excluidos y estimular el rol de las organizaciones de la sociedad civil como entidades de interés público.