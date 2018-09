Juez exonera y abre puerta de la libertad a Alejandro Gutiérrez

México.- Un juez federal canceló el proceso contra Alejandro Gutiérrez por el presunto desvío de 250 mdp al PRI durante la campaña electoral de 2016 en Chihuahua, al concluir que la PGR no tenía la mínima pretensión de llevarlo a juicio.

Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, señaló que, ante la petición del sobreseimiento o desechamiento de la imputación por parte de la PGR, él no tenía facultades legales para obligarla a investigar estos delitos originalmente denunciados por el Gobierno de Chihuahua.

La Fiscalía está plasmando en esta audiencia que no tiene la pretensión ni el interés para sostener una acusación y sustentarla en el juicio. Además, en esta audiencia no hay debate porque la defensa no se opone a la Fiscalía.