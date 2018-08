Reprobamos está barbarie a la democracia: Josefina por caso PAN-PRI en NL

Monterrey.- La Senadora panista Josefina Vázquez Mota calificó hoy el arrebato a los triunfos del PAN en Monterrey y Guadalupe como una "barbarie a la democracia" y advirtió que estos casos deben de escalar a novela nacional para no permitir regresar al país a vicios de hace 30 años.

De visita en Nuevo León a donde acudió a respaldar el plantón albiazul en el Palacio Municipal regio, la también ex candidata presidencial alertó que no se puede permitir el regreso de estos autoritarismos que ya habían quedado en el pasado.

"No sólo es una situación insostenible en el marco jurídico y legal está decisión que tomó el Tribunal Estatal Electoral, sino es insostenible para la democracia del país.

Hace 30 años que no veíamos casos como los que estamos viendo en este momento, ese es el tamaño de la regresión que estamos viviendo.

Incluso, la albiazul dijo que este caso debe escalar a nivel nacional para evitar regresiones dañinas a la democracia.

Hago un llamado para que los casos de Monterrey y Guadalupe tomen una dimensión nacional porque no solo implica a los votantes de estos municipios, implica todo el sistema democrático y si esto no tiene la resistencia, estaremos avalando el autoritarismo. No vamos a hacer cómplices de la ilegalidad, recalcó.