Piden a AMLO no olvidar resto de desaparecidos en México

México.- Familiares de personas desaparecidas llegaron a las inmediaciones de Palacio Nacional para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador que garantice condiciones de búsqueda para los más de 37 mil desaparecidos y no sólo para los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El Presidente firmó este lunes en Palacio Nacional el decreto por el que se crea una comisión especial que investigará el caso Ayotzinapa. El decreto fue firmado ante padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace más de cuatro años.

Mientras el Mandatario encabezaba la firma, afuera de Palacio Nacional se congregaron familiares de desaparecidos que exigieron condiciones de búsqueda para los más de 37 mil desaparecidos.

María Salvadora Coronado Navarro, quien desde 2011 busca a su esposo Mauricio Aguilar Leroux, que desapareció en Córdoba, Veracruz, llamó al Presidente a ofrecer condiciones de búsqueda a cada familia de las personas desaparecidas.

"Vivos o muertos, como sea, los queremos. Tengo tres hijos y lo más duro ha sido enfrentar el cáncer de uno de mis hijos y estar sola, sin su papá. Ahorita vemos al Presidente que se enfoca en los normalistas y los más de 37 mil desaparecidos en dónde quedan. Nosotros necesitamos que busquen a todos porque cada persona desaparecida tiene una familia que le está buscando, ojalá que este Presidente cumpla lo que prometió y nos garantice condiciones de búsqueda a todos, no sólo a los 43 estudiantes", indicó.

María Eugenia Padilla García, quien desde 2010 busca a su hijo Christian Téllez Padilla, que desapareció en Poza Rica, Veracruz, pidió al Presidente que tome en cuenta a todas las familias que están en búsqueda de sus familiares.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: AP

"A mi hijo lo desapareció la Policía intermunicipal y yo creo que todos deberíamos firmar un acuerdo porque el señor López Obrador debería de tomar en cuenta que no son nada más 43 desaparecidos. Que bueno que aparezcan, pero debe recordar que son más de 37 mil desaparecidos y además, ni perdón ni olvido. Yo no puedo perdonar a quien me ha hecho esto a mí y a mi hijo, y olvidar menos", expresó María Eugenia.

Lucía Baca Baca, madre del ingeniero Alfonso Moreno Baca, quien desapareció en 2011 en Monterrey, pidió a López Obrador asignar recursos para garantizar la búsqueda en campo de personas desaparecidas.

"Han pasado siete años y no sabemos absolutamente nada. Mi hijo fue desaparecido y desde entonces mi esposo y yo seguimos exigiendo la búsqueda. Este Gobierno tiene que tener voluntad política, queremos recordarles que somos más de 43, son más de 37 mil desaparecidos y queremos que se haga una búsqueda para todos. Ya hay muchas fosas, pero se necesita un presupuesto muy grande para identificarlos y ponerles nombre. Espero con vida saber qué pasó con mi hijo", señaló Lucía.

Hoy iniciamos las acciones para conocer la verdad y hacer justicia a los jóvenes de Ayotzinapa https://t.co/XR6XrWhuYY — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 3 de diciembre de 2018

Carlos Castro, quien busca a sus dos hijas Karla Verónica y Johana Montserrat Castro Calvillo y a su esposa Josefina Calvillo, que desaparecieron en 2010 en Xalapa, Veracruz, llamó al Presidente a no eliminar los colectivos e instituciones que colaboran en la búsqueda de personas desaparecidas.

"El Presidente debe saber que no son sólo 43 estudiantes desaparecidos, hay más de 37 mil personas desaparecidas y a mí no me parece que llame la atención para buscar a 43 y minimice a los desaparecidos del resto del País. Ahora él también debe asegurar que se mantengan los grupos que sí están trabajando en la búsqueda de personas, que no los vaya a desaparecer y en las instituciones hay que mantener a las personas que dejan resultados porque si no vamos a empezar de cero", indicó Carlos.