PAN quita foto de Felipe Calderón y en su lugar pone histórico collage

México.- La fotografía gigante del expresidente Felipe Calderón que permanecía en el vestíbulo de la sede del PAN fue retirada.

En el lugar que ocupaba, fue colocado histórico collage que por años ocupó otra de las paredes del inmueble, con fotos del ex presidente Vicente Fox, del ex dirigente Luis H. Álvarez y del ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos.

Calderón Hinojosa había renunciado a las filas del blanquiazul el 11 de noviembre, cuando los panistas concurrieron a la interna para elegir a Marko Cortés como su dirigente nacional.

Expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Foto: gob.mx

La fotografía retirada tenía a Calderón Hinojosa con la banda presidencial al pecho; en el espacio que lleva al auditorio Manuel Gómez Morin hay una fotografía más pequeña junto a una del ex presidente Vicente Fox.

Collage en la sede nacional del PAN. Foto: Mayolo López/ Reforma

El pasado 11 de noviembre EL DEBATE dio a conocer la renuncia del expresidente Felipe Calderón, mismo que anunció la posibilidad de fundar un partido político en México.

El expresidente de México, Felipe Calderón siguió los pasos de su esposa, Margarita Zavala, quien en octubre de 2017 renunció al blanquiazul para buscar una candidatura independiente a la Presidencia.