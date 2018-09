Asegura Cantú que PRI no está seguro del triunfo en Nuevo León

Monterrey.- Felipe de Jesús Cantú dijo que si el priista Adrián de la Garza estuviera seguro de su triunfo, no necesitaría realizar una marcha como la que encabezó hoy.

El panista trasladó a la Avenida Garza Sada en su cruce con Lázaro Cárdenas, su protesta que mantenía en el palacio municipal de Monterrey, donde denunció coacción por parte de la Administración municipal para asistentes a la marcha priista.

Foto: Reforma

Si el candidato perdedor, Adrián de la Garza, del PRI, estuviera tan seguro de su triunfo, no tendría que hacer manifestaciones como la de hoy, pero entendemos que sus miedos y condiciones son diferentes.

El panista agregó que recibieron varias denuncias de comerciantes del centro, proveedores, taxistas y empleados municipales, quienes aseguraron que fueron presionados para asistir a la marcha del PRI.

Tribunal del Estado de Nuevo León. Foto: Reforma

"Tenemos denuncias no formalizadas", expuso, "vinieron a decirnos taxistas afiliados a la CTM, que fueron obligados a participar, comerciantes del centro que fueron amenazados con retirarlos en caso de que no asistieran a ese mitin, otros que fueron con número en nómina del municipio, hay que recordar que el Municipio tiene mas de 10 mil empleados.

También se denunció que proveedores, de acuerdo al tamaño de su empresa, (debían) acudir ese número de personas y estarían verificándolos.

La movilización de la protesta panista se dio luego de que priistas marcharon por el centro de la ciudad para festejar el triunfo que el Tribunal Estatal Electoral dio a De la Garza, y culminaron en el Palacio.

Foto: Reforma

Cantú dijo que todavía no hay un ganador, pues el proceso legal no ha concluido y no siquiera tienen una fecha estimada para que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva las impugnaciones del caso.

El panista añadió que las manifestaciones de ambos grupos, no se trata de acciones para medir fuerzas entre los contendientes, sino de diferentes opiniones e informó que su plantón en el palacio se reanudará mañana a las 10:00 horas.