Financiará AMLO programas con recortes a la burocracia

Ciudad. de México (Reforma).-Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", aseguró este martes que sus ofertas de campaña serán financiadas con el recorte a los privilegios de la burocracia.



Durante un mitin en San Pedro de las Colonias, tierra donde Francisco I. Madero escribió su obra "La sucesión presidencial de 1910" que dio pie al inicio de la Revolución Mexicana, el tabasqueño destacó que habrá recursos para mantener los programas que ofrece.

En sus primeros tres días de campaña, López Obrador ha ofrecido salarios para adultos mayores y personas con discapacidad de bajos recursos, entre otras acciones.



Algunos pueden decir de dónde va a salir el dinero. Hoy un periódico de prestigio hizo la cuenta de que llevamos tres días de campaña y estoy hablando de que va a haber precios de garantía para los productos del campo y que se va a dar estudio y trabajo a todos los jóvenes, y le agrego que va a aumentar la pensión para adultos mayores al doble.



Y todavía más: la atención médica y los medicamentos van a a ser gratuitos, y va a haber programas de vivienda para la gente humilde, para la gente pobre. Y este periódico, respetado y respetable, decía ¿y de dónde va a salir el dinero? Pues ahora mismo lo aclaro, nos vamos a ahorrar todo lo que ahora se están robando y vamos también a cortar al copete de privilegios que hay en el gobierno. Ya no va a haber los sueldos de 650 mil pesos mensuales para los altos funcionarios públicos. Eso no, eso es ofensivo, aseguró López Obrador.

El tabasqueño adelantó que, al disminuir el salario de los altos funcionarios, crecerá el sueldo de maestros, enfermeras, policías y de trabajadores al servicio del Estado.

¿Cómo no va a alcanzar si ya no haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos? ¿Saben cuánto cuesta pagar la atención médicas de altos funcionarios que hasta se hacen cirugía plástica? Seis mil millones de pesos al año. Eso se va a cancelar, que vayan al ISSSTE, al seguro para que vean lo que se siente, arengó el ex Jefe de Gobierno capitalino entre aplausos de sus seguidores.