PGR frena acción penal contra César Duarte

Chihuahua.- La Procuraduría General de la República (PGR) determinó no ejercer acción penal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte por el presunto desvío de recursos públicos a través del banco Unión Progreso, y tampoco lo hará contra el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, por enriquecimiento ilícito.

Así lo dio a conocer el pasado martes [ayer], el líder de Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, quien precisó que enviados de la PGR le notificaron esa información a través del oficio PGR/UEAF/DG/582/2018.

De acuerdo con lo publicado por Proceso fue ventilado que la "intervención de la dependencia federal sólo sería en el tema de delitos federales relacionados a operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos bancarios", detalló el abogado chihuahuense.

Asimismo mencionó que tiene 15 días hábiles para presentar una inconformidad, misma que ya prepara y presentará a la brevedad.

“Continuaremos dando la batalla ante los tribunales, recuérdese que tenemos juicio de amparo pendiente de resolución”, precisó, y afirmó su decisión de continuar la lucha contra la corrupción política de los priistas. “No nos vamos a dejar”, afirmó.

El pasado 9 de marzo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral acusó la tarde del pasado jueves [ayer] al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y a su gobierno de incumplir el "pacto" que fue establecido con la Fiscalía del Estado para lograr la extradición del "otro Duarte", César Duarte, ex gobernador de Chihuahua acusado de peculado e enriquecimiento ilícito.

“No sabemos si se han formulado con mano negra, si hay estricto apego al convenio que está suscrito, porque lo que no ha sucedido es eso que se firmó, la coadyuvancia efectiva de la Fiscalía General del estado en ese proceso”.

Desde que se entregaron las primeras ocho de 11 solicitudes de extradición el gobierno de Peña Nieto "no ha detallado que ha pasado con tal situación".

El pasado 17 de febrero el gobernador de la entidad, Javier Corral denunció, por primera vez, un "incumplimiento del acuerdo".

"Hasta ahora el gobierno federal no ha dado “cumplimiento del acuerdo” sobre permitir que la Fiscalía General del estado, tenga acceso a las peticiones que se han formulado sobre la extradición de su antecesor, el priista César Duarte".

Corral Jurado indicó que desconocen si ya se ha solicitado la extradición una, dos o cuatro, lo que sigue “poniendo en entredicho la voluntad del gobierno de Peña Nieto”, por lo que de no cumplir lo ya pactado, el procurador general de la República, Alberto Elías Beltrán, y Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), serán los responsables de tener “un proceso simulado” en el caso de Duarte.

Hasta ahora nosotros no tenemos acceso a ese proceso. No tenemos ningún cumplimiento del acuerdo, no tenemos realmente acceso por parte de la Fiscalía General del estado al conocimiento de las peticiones como sea formulado, externó.