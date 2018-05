Preparación y edad importan, pero no son clave para el Senado

México.- El perfil de los próximos senadores de Sinaloa debe contar con preparación profesional por la envergadura e importancia de los temas que se tratan en la Cámara Alta, señalaron analistas, aunque algunos matizaron que la preparación y la edad no son garantía de un buen desempeño legislativo.

Para Héctor Ponce, analista político y columnista de EL DEBATE, es necesario que llegue al Senado gente joven, pero que sean políticos de carrera por tratarse de un recinto considerado como «retén», pues es donde se emite la última palabra para la aprobación de una ley.

Foto: senado.org

Explicó que, en el caso del PRI, en un escenario donde pierda, el partido está mandando «caballada» fuerte a fin de controlar y generar un equilibrio:

En las “pluris” va gente con mucha experiencia; y por tierra mandó gente joven, explicó Ponce.

Destacó que hay muchas posibilidades de que en el Senado haya más mujeres que hombres porque la primera en la lista de las «pluris» es mujer.

Por su parte, Saúl Lara Espinoza, doctor en Derecho Constitucional y con experiencia en asesoría legislativa, manifestó que la preparación y la edad no son garantía de un buen trabajo en materia legislativa.

Foto: EL DEBATE

Se han tenido senadores —históricamente hablando— como Leopoldo Sánchez Celis, Alfonso G. Calderón e incluso un Toledo Corro que no tuvieron ninguna profesión y trabajaron muy bien como senadores; así como gobernadores de Sinaloa. Esto —dijo— porque detrás de un buen político hay buenos asesores.

En el caso de la edad, añadió que pueden existir jóvenes políticos que adoptan poses anticuadas, con soberbia, que se quieren «comer al mundo», que por el hecho de estudiar en una universidad extranjera o haber estudiado una maestría o un doctorado creen que van a realizar un papel importante.

Foto: senado.org

A decir de Aarón Sánchez, analista político, todos los candidatos al Senado en Sinaloa cumplen con el perfil en el sentido de que son profesionistas y con una trayectoria en sus partido; sin embargo, cuestionó que de manera general no tienen idea de lo que se hace en el Senado de la República: «Eso es una cosa lamentable. Casi todos ellos se refieren a asuntos que tiene que ver con la falta de servicios en las comunidades, que no tienen luz y hasta con problema de la basura en sus comunidades». No obstante, todos esos temas no corresponden a un senador de la República: «Creo que están más enfocados de ser gestores de servicios para las comunidades».

En ese sentido, destacó que les hace falta conocer de manera más profunda cuáles son las funciones que tiene un senador y qué tipos de asuntos deben atender como senadores: «Veo un fuerte desconocimiento de las relaciones internacionales, por ejemplo, veo un fuerte desconocimiento de temas que tienen que ver con la relación comercial de México con otros países», detalló el analista.