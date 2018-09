Ningún funcionario ganará más que el Presidente de la República

México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 246 votos a favor y 111 en contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, donde se estipulan sanciones para los funcionarios que excedan las ganancias totales que percibirá el próximo presidente de la República: Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa se encontraba congelada en el Congreso desde el año 2011, mencionó Luis Sánchez Inzunza; no obstante, contiene ciertos errores e inexactitudes, ya que actualmente existen figuras e instituciones que, en aquel entonces, no estaban constituidas. Por ejemplo, nombra a la Ciudad de México como Distrito Federal, o al Instituto Nacional Electoral (INE) lo designa como Instituto Federal Electoral (IFE), por lo que «en el camino» se le harán los arreglos a este documento base.

Asimismo, el maestro en Ciencias Políticas Rajid Luna Cruz abundó que la legislación pretende combatir la corrupción principalmente entre los funcionarios públicos de alto rango, una de las consignas de campaña del presidente electo.

Populismo

Estas medidas de austeridad, sumadas a la eliminación de pensiones a los expresidentes, así como los recortes en percepciones —aceptó Luna— no incidirán en el erario, sino que se busca un impacto mediático y una demostración para que la opinión pública, independientemente de su filiación u opinión política, vea y valide la Cuarta Transformación.

«Es un impacto más psicológico que económico. Hay mucha gente que, independientemente de sus colores partidistas, quedará contenta con estas medidas. Esto generará que el entorno fluya con el nuevo gobierno. No es significativo, ya que la gente quiere escuchar que le bajen el sueldo a diputados y senadores», explicó.

Inversión de papeles

El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS), Luis Roberto Sánchez Inzunza, advirtió que, en el tema de las percepciones y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López Obrador y su idea de austeridad republicana deberá ser respetuoso con la separación de poderes: «Mientras no esté eso en la Carta Magna, no obliga. A lo mejor López Obrador quiere regalar su salario y no puede obligar a los demás funcionarios, es ilógico. Por ejemplo, la Corte es un poder autónomo, no pueden obligar a perder los derechos adquiridos, tiene que respetar los poderes; la Corte tiene su presupuesto, y sabrá cómo administrarlo», subrayó.

Tras la aprobación de la ley, Sánchez Inzunza consideró que los artículos transitorios que coadyuven a la correcta reglamentación e implementación de los artículos 75 (donde se dictamina que la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley) y 127 (que establece que los servidores públicos de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades)de la Constitución Política, por lo que se necesitará de un trabajo coordinado de las diferentes fracciones parlamentarias.

«Antes, Morena hacía propuestas y no las aprobaba el PRI; ahora será al revés: será la nueva guerra», concluyó el legista.

Para entender

«Grupo parlamentario del PRI está a favor de la regulación»: Alfredo Villegas

Alfredo Villegas Arreola, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, aseguró que su grupo parlamentario «está totalmente de acuerdo en el espíritu del objetivo de la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos», muy a pesar de que la ley tenía años congelada.