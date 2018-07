Urge Secretaría de Economía hacer frente a proteccionismo

Jalisco.- La Secretaría de Economía considera que hay oportunidad de avanzar en algunos temas difíciles del TLC lo antes posible, dijo Ildefonso Guajardo, titular de la entidad, en la Quinta Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico.

Este miércoles, Guajardo y el equipo negociador mexicano se encontrará con Christya Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, y el jueves estará en Washington para encontrarse con Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos.

Hay una ventana de oportunidad para poder aterrizar una serie de temas que están abiertos. Afortunadamente no son muchos, pero son muy complejos, dijo luego de su presentación en el evento.

Guajardo señaló que algo que es importante es que, ya que en México hay un nuevo Presidente electo, las contrapartes ya se sienten más confiadas para negociar puesto que saben que hay un proyecto de continuidad entre lo que ya se negoció y lo que vendrá.

Al estar representado el equipo de transición del virtual Presidente electo estamos enfrentando esto (la negociación) con una sola visión del Estado mexicano y en el frente estadounidense claramente tienen una preferencia por cuál se esperaron un par de meses.

En esta negociación implicaría que si llegamos a un acuerdo, este está respaldado por el Gobierno que termina y que al mismo tiempo sería procesado por el Gobierno que inicia, le da más credibilidad el sostenimiento de lo negociado en el tiempo, indicó.

Sin embargo, aún hay algunos asuntos por resolver, como los aranceles que EU puso al acero y aluminio, la consecuente demanda ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la posible colocación de impuestos a automóviles.

Guajardo dijo que no va a opinar sobre este último asunto, debido a que el análisis de barreras comerciales a vehículos argumentando seguridad nacional aún no es una realidad y prefiere no especular.

Pero aclaró que tanto es su prioridad defender los intereses del País como buscar posiciones conciliadoras para avanzar en el proceso.

"Siempre que uno va a ir a intentar avanzar en una negociación hay que hacerlo en un ambiente de estabilidad y para que la haya debe haber un alto a hostilidades", puntualizó.