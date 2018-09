Intenta prenderse fuego frente a casa de AMLO, "estoy embrujado", decía

México.- Mientras que la tarde de ayer el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se reunía con su equipo económico, un hombre de 47 años arribó a casa de transición de AMLO para ventilar que estaba estaba "embrujado", por lo que intentó prenderse fuego con un pequeño encendedor.

El motivo de su visita se debió a querer exigir justicia por estar "embrujado" desde hace 18 años, "soy sordo y estoy embrujado desde hace 18 años", decía una y otra vez.

Andrés Manuel López Obrador.

Las imágenes fueron difundidas por el periodista Ciro Gómez Leyva en su cuenta oficial de Twitter, misma publicación que acompañó con "AMLO sigue recibiendo visitas extrañas en su oficina de #LaRoma, hoy le pidieron ayuda para quitar un embrujo".

AMLO sigue recibiendo visitas extrañas en su oficina de #LaRoma, hoy le pidieron ayuda para quitar un embrujo.

Según la publicación de Radio Formula, Leovaldo, como dijo llamarse el protagonista de este polémico hecho relató que el domingo 16 de octubre de 2016 le dieron veneno en una cerveza que por poco lo mata, asegurando que "desde entonces sufro esquizofrenia (...) no me han atendido en ninguna institución de salud".



"Me traen en vueltas y vueltas" de un lugar a otro, "mientras los calumniadores furibundos hacen de las suyas, llegan en mi lugar de trabajo a escandalizar, ofender y dejar su ponzoña", acusó.