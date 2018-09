Iniciativa Privada señala pendientes de Peña Nieto

Ciudad de México.- Integrantes de la Iniciativa Privada aseguraron que el presidente Enrique Peña Nieto deja pendientes en materia de combate a la corrupción y a la impunidad.

Entrevistados en Palacio Nacional, luego de acudir al mensaje con motivo del Sexto Informe de Gobierno, los empresarios consideraron que también quedó pendiente la aplicación a fondo de algunas de las reformas estructurales.

"Impunidad, corrupción y más ejecución de algunas de las reformas que, inevitablemente, muchas de ellas toman bastante tiempo. Obviamente siempre queda trabajo por hacer en las reformas", dijo Claudio X. González, expresidente del Consejo Mexicano de Negocios.

Sexto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto. Foto: Reforma.

"[Corrupción e impunidad] es una queja, pero en todos los sentidos. Esa es una parte que nos duele, que nos lastimó mucho al sector industrial y vamos como un anhelo que se acomplete el Sistema Nacional Anticorrupción para que pueda funcionar", aseveró Francisco Cervantes, presidente de la Concamin.

En este tema, el dirigente empresarial repartió culpas, ya que reconoció que la iniciativa privada debió presionar mucho más a los partidos políticos para que cumplieran con su obligación en materia de nombramientos.

"Desgraciadamente en esto tuvimos que ver todos los mexicanos por ser permisibles [sic]. Debimos haber metido mano más dura, no se completó el Sistema Nacional Anticorrupción, a la fecha no tenemos fiscal, no tenemos magistrados", expresó.

Enrique Peña Nieto. Foto: Reforma.

"Ahí debimos haber sido más enérgicos. Además ahí hubo un partido que impuso muchas trabas para eso y nosotros como empresarios, reconozco, debimos haber sido más rígidos en ese tema".

"¿Pero era el partido del presidente?", se le cuestionó.

"No, creo que había otro partido más ahí", respondió.

Con información de Reforma.