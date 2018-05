Intelectuales se deslindan de serie sobre populismo

Ciudad de México.-Denise Dresser y Lorenzo Meyer se deslindaron del uso político, tramposo y dañino del documental "Populismo en América Latina", y dijeron que hace un año fueron entrevistados presuntamente para una serie de Netflix que nunca se realizó, y que ahora hicieron uso de las entrevistas para dañar la imagen del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

En el programa Aristegui Noticias, Denise Dresser dijo que como politóloga siempre concede entrevistas a muchas personas, pero en este caso consideró que hay algo "maloliente" por utilizar la información contra una persona.

La Politóloga Denise Dresser.Foto: Archivo/Agencias

Manifiesta que se encuentra molesta porque recuerda que esa entrevista que aparece en el documental fue realizada hace un año, cuando una mujer que no conoce se acercó en un avión y le dijo que iban a realizar un documental del populismo, en donde compartía opiniones con Lorenzo Meyer y Jesús Silva Márquez y ella aceptó.

Con tono molesto dijo: "Yo no me opongo a que el documental se vea, no estoy a favor de la censura, pero sí me deslindo del uso político del documental que, por lo que he visto, ha sido un manejo tramposo de quienes lo produjeron”.

Dresser explicó que otorgó una entrevista de 20 minutos y nunca volvió a saber nada de ese documental, pero ahora después de ver camiones con la propaganda que anuncian la serie en donde aparecen Juan Domingo Perón, Hugo Chávez, Luiz Inácio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador tiene miedo de hacerlo porque “siento que probablemente han utilizado lo que dije de la peor manera”, lamentó.

Otro intelectual que participa en el documental, el escritor mexicano, Lorenzo Meyer, afirmó que no hay una definición única y aceptada de “populismo”, algo que se debe de tener muy presente, pero aseveró que el populismo no es más que una reacción a algo que ya existe, y que López Obrador no está haciendo otra cosa más que “reaccionar a un sistema corrupto, disfuncional que no le sirve al grueso de la ciudadanía mexicana”.

Netflix and chill democrático: nosotros ponemos las palomitas y ustedes el documental. No le tenemos miedo al diálogo y deploramos la censura. #AbreMásLosOjos pic.twitter.com/iw7lCd7Mlc — Abre Más Los Ojos (@AbreMasLosOjos) 1 de mayo de 2018

De igual manera, aseguró que quienes lo entrevistaron acudieron a su casa hace un año, pero ahora aparece un documental en donde señala que los que están detrás de dicha producción "son los que defienden ese statu quo".

Meyer dijo que la situación actual con el documental es equiparable a la “guerra sucia” de la propaganda “AMLO, un peligro para México”, puesta en marcha en las elecciones del 2006 que impulsó en la campaña del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y que "fue un desastre para México al perder la guerra contra el narco".

El intelectual dijo que en México el único presidente populista es Lázaro Cárdenas y que los ataques contra Andrés Manuel López Obrador "son reacciones hacia un gobierno que favorece a las élites y todo el populismo es que reacción a algo que existe y es dañino para la población".

La publicidad de “Populismo en América Latina” apareció hace unos días pegada en camiones; en esa imagen se se al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, junto con otros expresidentes como Lula Da Silva y Hugo Chávez, algo que, aseguran los partidiarios del líder de Morena, es otra forma de desacreditarlo.

Finalmente, los intelectuales lamentaron el uso que se le está dando a la serie para desacreditar al candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante el proceso electoral presidencial.