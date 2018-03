AMLO dice que respetará a inversionistas del NAICM

Zacatecas.- El candidato de la coalición Juntos haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje de confianza y tranquilidad a los inversionistas que participan en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) para que no haya nerviosismo.

Se van a respetar los contratos, al igual que los bonos que los inversionistas adquirieron al inicio de la construcción de la obra, señaló AMLO.

AMLO. Foto: Especial

Lo único que cambiaría sería el volumen de obra, el cual ampara sus contratos, lo cual no se realizará en Texcoco, sino en la base militar aérea de Santa Lucía, donde se prevé la construcción de dos pistas para resolver la problemática de saturación que presenta el aeropuerto Benito Juárez, dijo el candidato presidencial, señala lo publicado en Excélsior.

Se van a respetar los contratos, pero no sólo eso, lo que quiero subrayar - y lo que quiero pedirles que me ayuden a transmitir - es que los que tienen bonos por esas inversiones, porque fueron bonos que se pusieron al mercado, que tengan confianza porque el gobierno federal va a respaldar esos bono; es decir, no van a perder, se van a respetar esos bonos y no van a ser afectados, añadió en entrevista en Zacatecas.

AMLO.

López Obrador señaló que en la actual situación del país no es posible llevar a cabo obras faraónicas que supere los 250 mil millones de pesos, informa lo publicado en Excélsior.

Los que tienen bonos por las inversiones del nuevo aeropuerto van a tener garantía, el respaldo del gobierno federal del próximo gobierno para que no pierdan sus inversiones reafirmó al señalar que son muchos los dueños de los bonos y no quiere que piensen que perderían sus inversiones.