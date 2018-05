'El Bronco' en busca de votos, incluyendo el de los priistas

México.- Jaime Rodríguez "El Bronco" convocó a los simpatizantes del PRI a votar por él, luego de que señalara que la campaña del tricolor no va bien.

En entrevista, al finalizar su participación en la 59 Semana Nacional de la Radio y la Televisión, el candidato independiente aseguró que el relevo en la dirigencia del PRI indica que la campaña de José Antonio Meade no está dando resultados como lo tenían previsto.

Jaime Rodríguez. Foto: Reforma

"Me parece que es como en el fútbol cambias jugadores para buscar la victoria pero no creo que ya puedan revertir esa posibilidad negativa que se tiene y que evidentemente yo convocaría a todos los priistas a que voten por mí", expresó en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).

El Gobernador de Nuevo León con licencia afirmó que nunca regresaría al PRI pero explicó que la gente está viendo las elecciones como una competencia y que los simpatizantes del tricolor podrían ver más coincidencias con él.

Creo que yo puedo coincidir muchos más que su propio candidato en el tema de la militancia, aseveró.

Yo no tengo el mismo número de spots que los candidatos de partidos para dar a conocer este proyecto independiente, pero les comparto esta liga https://t.co/bOqdB5JeK7 donde podrán escuchar mis spots y descargarlos para compartirlos con sus amigos. Dale RT si ya los descargaste. pic.twitter.com/SbbpyS5RgU — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 3 de mayo de 2018

Luego de la confrontación de Andrés Manuel López Obrador con un sector de la Iniciativa Privada, El Bronco dijo que México necesita más de los empresarios que del tabasqueño.

"A el no le gusta que le contradigas, todo aquel que le contradice lo molesta y eso no está bien. México necesita a los empresarios más que a él, los empresarios mueven a México, no el Gobierno.

Los empresarios arriesgan sus dinero y él se está gastando el dinero de los empresarios, él es un mantenido de los impuestos de los mexicanos y eso pues le molesta, expresó en entrevista.

Rodríguez Calderón dijo que si López Obrador quiere ser Presidente tiene que aguantarse, tranquilizarse y no enardecerse ante las críticas, porque "quien se lleva se aguanta".

"Entonces yo le sugeriría que desconecte el hígado del cerebro y que conecte más bien lo que él dice: 'amor y paz', pero (lo aplica) cuando a él le conviene, y cuando alguien le dice algo se enardece.

"Entonces hágase el amor en los bueyes de mi compadre, y eso no es posible, que se tranquilice, que haga una campaña sin confronta, que si ya tiene según la mayoría de los mexicanos con él, pa que se preocupa", mencionó.

Las diferencias que hay entre @lopezobrador_ y yo son muchas, pero la más fuerte e importante de todas es que yo quiero empoderar al ciudadano mientras que él quiere mantener a flojos. ¿Creen que él sea el futuro de #México? Yo no lo creo. https://t.co/5FJOT8lyKJ — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 3 de mayo de 2018

Durante su intervención en el foro y frente a concesionarios de la CIRT, Rodríguez prometió que, de llegar a la Presidencia eliminará los espacios del gobierno en la radio y la televisión.

"Eliminar la obligatoriedad de los tiempos del gobierno a cambio de que ustedes hagan contenidos formativos que le regresen la felicidad a los mexicanos", manifestó.