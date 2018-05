Si gano, me iría a Tamaulipas: El Bronco 

Tamaulipas.- De ganar la Presidencia de la República, el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", anunció que vivirá en Tamaulipas para acabar con la violencia que afecta a esa entidad.

"Si yo soy Presidente, me vendría a vivir a Tamaulipas porque si el Presidente va a un Estado todo mundo se porta bien, porque llega con toda la fuerza, porque llega con toda la posibilidad de poder crear oportunidades de vida", afirmó en su conferencia de prensa.

Jaime Rodríguez Calderón. Foto: Agencia Reforma.

Considerando el clima de inseguridad que predomina en esa entidad, "El Bronco" informó que pagó 30 mil pesos por la contratación de camionetas blindadas para su gira de este fin de semana por Tampico.

"Las camionetas son rentadas, no son mías. Las rentamos precisamente porque Tamaulipas tiene un problema y le pagamos la renta por dos días. Los escoltas que traigo son mi seguridad que tengo derecho como Gobernador con licencia por Nuevo León. No pedimos la seguridad del Estado Mayor Presidencial, son solamente seis personas que me ayudan en dos turnos.

Me cuesta 30 mil pesos (renta de las camionetas) creo que las rentamos por 15 días, las usamos solamente dos días, vengo de Orizaba en una de ellas y de aquí me regreso a México en avión y de aquí las entregamos, están blindadas", explicó.

Jaime Rodríguez consideró que la fórmula para reducir la inseguridad en esa entidad consiste en dedicarle tiempo y recursos financieros necesarios. Así como impulsar labores de inteligencia y abatir el déficit de policías.

Jaime Rodríguez Calderón. Foto: AP.

Cuestionado sobre la violencia que predomina en el proceso electoral, consideró que la mayoría de los candidatos son vulnerables.

"La mayoría de los candidatos hoy creo que tienen temores, no pueden decir muchas cosas, se guardan lo que piensan y lo que creen, porque creo que eso provocaría a alguien o a algunos. Lo que he escuchado de aquellos candidatos que han muerto es porque están haciendo propuestas, que quieren cambiar a su comunidad y creo que hay intereses en esas comunidades que no lo permiten. Los candidatos hoy son vulnerables y eso no es bueno para México, porque luego nadie va querer buscar una posición de tratar de gobernar", afirmó Rodríguez.

Por otra parte, el candidato independiente anunció que la próxima semana presentará su iniciativa de ley para que se le corte la mano al político corrupto.

Foto: AP.

"Lo voy a hacer la próxima semana. Vamos a presentar la iniciativa para que se le moche la mano al político corrupto. Insisto en eso, es la solución para que México pueda avanzar. No me estoy arrepintiendo, ni me arrepentiré de ese tema. Soy una persona que creo que la única manera de vencer la corrupción en el Gobierno es poniendo ejemplos claros y que el funcionario tenga miedo de robarse algo que no es de él, porque eso ha hecho que México esté enojado", agregó.