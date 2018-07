Jaloneo al designar Fiscal Anticorrupción en Veracruz 

Ciudad de México.-Los grupos parlamentarios de Morena y Juntos por Veracruz tomaron la tribuna del Congreso del Estado, ante el intento del PAN y el PRD de designar un Fiscal Anticorrupción.

Foto: Ilustrativa/Congreso de Veracruz

El tema finalmente se sometió a votación, a pesar de que los panistas y los perredistas no reúnen la mayoría calificada que se requiere para nombrar ese cargo.



Los legisladores del PAN y del PRD emitieron votos a favor de Marcos Even Torres Zamudio y Andrés Domínguez Fernández, el primero supuestamente "palomeado" por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.



El otro que compone la terna es Gustavo Fernando Bastó Pulido, quien no había recibido ningún voto a favor hasta antes de la toma de la tribuna.



La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz enlistó la discusión de la terna del Fiscal Anticorrupción en la orden del día para la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, celebrada este martes.



No obstante, las fracciones parlamentarias de Morena, PRI y Juntos por Veracruz rechazaron la votación para la designación por considerar que la terna es impositiva.

El dia de hoy toma protesta de Ley ante @LegisVer el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, #Veracruz Maestro Marcos Even Torres Zamudio. pic.twitter.com/VFXR9AJ9Za — Jaime Cisneros Gomez (@Cisneros518) 25 de julio de 2018





En una segunda votación, Marcos Even Torres alcanzó 26 votos contra 21 votos en contra de las propuestas, por lo que ninguno obtuvo la mayoría, y la terna fue regresada a comisiones.



Los diputados de Morena subieron a tribuna para contabilizar los votos personalmente, lo cual obligó a un receso para continuar con la votación, que finalmente fue rechazada.



Even Torres es actual fiscal visitador de la Fiscalía General del Estado; Domínguez Fernández es secretario general de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, y Basto Pulido es fiscal de Investigaciones Ministeriales.



Para los integrantes de Morena, debe ser la siguiente Legislatura la que nombre al Fiscal Anticorrupción.



Morena tendrá para entonces el 38 por ciento de representación en el Congreso de Veracruz, suficiente para obtener la mayoría calificada y designar al Fiscal Anticorrupción.