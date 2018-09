¿Javier Duarte merece salir de la cárcel?

Sinaloa.- La reclasificación del delito de delincuencia organizada que hizo la PGR en el proceso en contra del exgobernador de Veracruz al cambiarlo por el de asociación delictuosa es, además de «un coqueteo del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, una ventana que la PGR abrió a Javier Duarte de Ochoa no para que salga de la cárcel mañana, pero sí el año entrante». Lo anterior fue señalado en entrevista telefónica para EL DEBATE por el corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Noé Zavaleta, quien denunció haber vivido en carne propia el hostigamiento y las amenazas del gobierno de Duarte, a tal grado de que en 2016 tuvo que exiliarse temporalmente y aceptar protección especial del gobierno federal antes de regresar.

No obstante, Zavaleta espera que el juez de control, quien decidirá mantener o no en prisión preventiva a Duarte durante el proceso, tome en consideración que ya estuvo prófugo de la justicia durante casi seis meses, de octubre del 2016 a abril del 2017, cuando fue aprehendido en Guatemala, pues considera que permitirle enfrentar el juicio en libertad pudiera significar riesgo de que desaparezca nuevamente.

¿Qué interpretación le das a la reclasificación del delito por parte de la PGR?

«El delito de delincuencia organizada, coloquialmente, se lo “catafixian” o matizan por asociación delictuosa; es decir, le adelgazan la comisión de delitos del orden federal, y esto le permitiría enfrentar su proceso o su juicio en libertad, sino fuera por una cosa, y espero que a la PGR no se le olvide, porque, si se le olvida, entonces qué impartición de justicia bananera tenemos en México, Duarte ya estuvo prófugo de la justicia.

»Él mismo se cierra la puerta al haberse fugado hace más de dos años. Es un franco regalo o coqueteo político del gobierno de Peña Nieto a Javier Duarte. Ahora que este gobierno va de salida y están bajando la cortina, ya se están despidiendo, están con sus mea culpa, admitiendo errores y haciendo un control de daños. Pareciera que esta cortesía política a Duarte se la dejan para que en el futuro sus abogados tengan la tarea más fácil».

El periodista de Proceso y autor del libro El Infierno de Javier Duarte, crónicas de un gobierno fatídico, reconoce que esta situación es indignante a nivel nacional, pero sobre todo para los ocho millones de veracruzanos, «además del revuelo mediático que ha llevado al gobierno saliente de Miguel Ángel Yunes Linares a decir“si la PGR lo quiere dejar en libertad, que me avise porque lo voy a encerrar en una cárcel veracruzana por peculado, por desvío de recursos, por tráfico de influencias, por abuso de autoridad, por el tema de empresas fantasmas y facturas que se pagaron y no se demostró qué servicio prestaron.

Pero, sobre todo, por la que creo es la más importante: una orden que no ha podido ser emitida para (intentar) fincarle la responsabilidad a Duarte por desaparición forzada”», expuso en entrevista telefónica.

Noé Zavaleta cree que la PGR no quiso meterse a fondo en la investigación por temor a salir «salpicados». Recordó que la Auditoría Superior de la Federación, en sus informes del 2011 y del 2012, fue categórica: había un hueco financiero por donde se estaban fugando miles de millones de pesos, y la SHyCP tuvo conocimiento, incluso —afirma el escritor—, la Auditoría Superior de la Federación, a través del departamento jurídico, demandó al gobierno veracruzano ante la PGR. «Pero fue hasta que vieron la cercanía de las elecciones federales y el costo político, el detrimento, la negatividad y el grado de corrupción que tenían Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, que decidieron actuar», dice el corresponsal de Proceso.

Considera que todo esto es un capítulo de simulación en el que utilizaron a Duarte mientras les fue útil en la cárcel, «pero no les funcionó detenerlo a él ni a Borge para la elección federal porque perdieron estrepitosamente, y ahora ya pueden soltarlo».

¿Ves fuera de la cárcel a Duarte en un futuro inmediato?

«No tendría que salir, pero una cosa es lo que uno quisiera y otra lo que la ley señala. Veracruz tiene ocho millones de habitantes y un presupuesto público anual de 95 a 105 mil millones de pesos anuales. El daño patrimonial es de 180 mil millones de pesos durante su sexenio, dinero que fue a parar a campañas electorales, compra de propiedades en el extranjero, residencias, viajes, coches deportivos, a comprar políticos de oposición y prensa, viajes al extranjero para periodistas que aplaudían al máximo estadista de Veracruz, llamado Javier Duarte. Es una fuga de dinero descomunal que no merecería menos de diez a quince años de prisión».

¿De qué forma viviste ese infierno al que haces referencia en el libro?

«Hay una deuda de Javier Duarte que a veces me atrevería a decir es más grande que el desfalco financiero que dejó. Hay 3 mil 600 desaparecidos en el sexenio de Duarte, la mayoría jóvenes de entre 17 y 25 años; hay 7 mil homicidios contados vía solicitud de transparencia en los primeros cinco años del gobierno, no me dio tiempo de contar el sexto año; 19 periodistas asesinados», indicó.

«El mecanismo de Duarte y sus testaferros, sus subordinados, entre ellos su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, con clave «Capitán Tormenta», y María Georgina «Tina» Domínguez, su jefa de Prensa, a quien le decían la vicegobernadora, era muy sencillo. Si hablas bien de mí, me apapachas, me halagas, lo que quieras: camioneta, casa, viaje al extranjero, una maestría o un diplomado; no hablas bien de mí: el desprestigio, el hostigamiento en los medios de comunicación que laboraste, investigar tu vida, desacreditar tu trabajo, enviarte avisos, intimidaciones, así era Duarte».

«Yo llevo más de seis años en la revista Proceso, pero anteriormente trabajaba en medios locales y me tocaba que telefoneaban a mi periódico local y decían:

“Pide la jefa de prensa de Duarte que bajes este comentario tuyo de Facebook”. Que metan mano en la línea editorial del periódico si quieren, pero a que quieran que bajes tu comentario de Facebook, que no les gustó tu último “tuitazo”, que no les gusta que te manifiestes exigiendo justicia por el asesinato de Regina Martínez (corresponsal de Proceso en Veracruz asesinada en Xalapa en 2012), a ese grado de oscurantismo llegamos».

Columnistas nacionales han insinuado que el caso Duarte pudiera significar un «perdón» del próximo gobierno federal, ¿es descabellado pensar en ello?

«Son especulaciones, pero teóricamente al paso de los meses vamos a saber si es cierto o no, y te explico por qué: eso de las columnas fue un ruido mediático que metió muy fuerte el hoy gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en aras de apuntalar la candidatura de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, que perdió en la pasada elección. Pero hay una cosa que es cierta: en el gobierno que está por entrar en diciembre, el de Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, vemos peligrosamente a mucha gente muy cercana a Javier Duarte acercándose al gobierno de Cuitláhuac. Si esta gente llega a tener inherencia en el próximo gobierno, si logra cargos público, contratos, toma de decisión, a convertirse en empresarios boyantes y no los alcanza el brazo de la justicia por el desvío cometido en el sexenio 2010-2016, quedará comprobado que, efectivamente, Morena necesitó de los duartistas del PRI para poder ganar la gubernatura, y ahora tendrá que hacer el respectivo pago de facturas».

