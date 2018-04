"No te voy a levantar de la mesa porque soy una persona educada"

Ciudad de México.- El día de ayer 24 de abril durante su programa en Radio Formula, Joaquín López-Dóriga llevó a cabo un Mesa Redonda con algunos de los coordinadores de campaña de los candidatos a la presidencia de la república.

Durante esta transmisión se encontraban presentes Aurelio Nuño, quien desempeña el cargo de Coordinar de Campaña de José Antonio Meade; Jorge Castañeda, coordinador del candidato Ricardo Anaya; Fausto Barajas, coordinador de la aspirante a mandataria Margarita Zavala, y finalmente Javier Pro, quién iba en representación del candidato independiente Jaime Rodríguez.

La Mesa de los coordinadores de campaña iba enfocada a discutir el desempeño durante el Primer Debate de los postulantes al cargo del poder ejecutivo nacional, llevado a cabo el pasado domingo 22 de abril.

Sin embargo, durante las introducciones de los presentes, al identificar López-Doriga a Javier Pro como coordinador de campaña de Jaime Rodríguez "El Bronco", éste corrigió al periodista, afirmando que en efecto, asistía en nombre de su candidato, pero que su equipo no tenía esa figura designada.

Al escuchar esto, el reconocido periodista se mostró algo desconcertado y sin saber realmente cómo proceder, declarando a su invitado: "Pues como esto es una mesa de coordinadores, ni modo que te levantes".

Ante esta disyuntiva, el representante de el Bronco aseguró positivamente que debían seguir participando, pero López-Dóriga continuó con su argumento:

No no no, pero esto es una mesa de coordinadores, no me digas que tenemos que quedarnos ¿si? Digo, porque esa es la invitación. A mi me habían dicho que tu eras el coordinador de campaña.